新北外圍四蛋白區 房價2字頭近絕跡

房價高漲，過去新北蛋白區還有2字頭預售屋房價，今年全數消失，根據台灣房屋調查，新北市去年預售屋房價2字頭的鶯歌、八里、淡水和三芝等4個行政區，時隔一年，房價全奔上3字頭，用2字頭單價買房已成往事，除了三芝外，總價則全數站上千萬。

調查顯示，新北的鶯歌、八里、淡水、三芝等四個行政區，去年第三季平均單價僅每坪22～27.6萬元，不過今年第三季全數站上3字頭，鶯歌、淡水更達每坪34.3萬、33.8萬。若以年漲幅來看，八里平均漲幅則達37.7%最高，淡水、鶯歌則在二成多，即使漲幅最低的三芝也達一成。

以總價來看，除了三芝從661萬漲至710萬外，其餘的淡水、八里、鶯歌，平均總價均已漲至1,100萬元以上，在過去被認為低價區的新北市外圍淡白區，要買到總價千萬以內的預售屋，已愈來愈難。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北預售屋房價最低的三區，為八里、淡水和三芝區，三區皆屬新北相對外圍的區段，依傍北海岸、交通遠、海風大，導致房價長期扁平，其中淡水還曾因推案量大入住率低，曾被稱為鬼城。不過近年淡水受惠於淡海輕軌舒緩交通，淡江大橋動工，生活機能和交通建設陸續到位，逐漸「媳婦熬成婆」，今年第三季預售交易量僅次於新莊，厚實買氣也帶動房價上揚。

此外八里輕軌也可望在淡海輕軌二期後動工，帶動市場能見度，加上長期低單價優勢，今年交易的物件逐漸從小宅市場，轉為三房或河岸景觀宅，吸引一些家庭型、退休族進駐，因此平均單價、總價年漲幅都近4成左右。

至於三芝的預售交易量雖多，但其實都是來自養生度假宅「日出不老莊園」銷售，區域整體的房市交易並不熱絡，也非建商主力推案區，因此消費者的選擇相當侷限。