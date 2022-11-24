永慶房屋再度獲頒幸福企業金獎肯定

永慶房屋再獲幸福企業金獎，3年以上經紀人逾4成買。

1111人力銀行公布「2022幸福企業」得獎名單，將「高薪」、「友善環境」、「特殊福利」、「吃喝玩樂」等職場指標納入評選。其中，房仲第一品牌永慶房屋「金獎」肯定，也是繼9月獲得HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」後，再獲幸福職場認證。

1111人力銀行表示，幸福企業獎項在今年吸引近1700家企業共襄盛舉，經過綜合評選，僅有320家企業入選「金獎」，除了薪資表現相對業界更優渥之外，員工福利也是重要評比項目。

永慶房屋人資部資深經理陳繼先表示，永慶房屋為實質支持新鮮人及轉職者順利就業、創造高薪，永慶在入職任用、員工培訓、升遷加薪上，都制定了完整且富彈性的政策。房仲經紀人不只有「前9個月每月5萬收入保障」新人不須擔心業績、全力衝刺學習。「一對一師徒制」以及「360小時專業訓練」，所有新人都有學長姊從旁指導，讓經紀人能一次掌握專業知識和實務經驗，快速上手業務工作。

永慶不只連續五年為總部行政人員加薪，2022年平均調幅7%，也為第一線服務客戶的經紀人，制定優渥薪獎制度，經紀人只要完成每日工作目標，就能獲得「永者幣」獎勵，可以在「永者商城」兌換家電、電影票、禮券等商品，等同變相加薪、創造每日工作動力。

此外，永慶經紀人升遷加薪不受年資限制，「月月晉升」制度只要業績達標，每個月都有晉升機會，除了業績獎金，每人每年還有最高250萬的「幸福成家基金」及海外旅遊獎勵可以爭取，去年永慶即大方發出1.1億元「幸福成家基金」，超過500位經紀人受惠，讓許多新秀都能在第一年就突破百萬年薪，入職滿3年的永慶經紀人，已有超過4成夥伴成功買房。

永慶深信「有健康、快樂的員工，才有滿意客戶」，推動「聰明工作，健康生活」的幸福職場環境，疫情前每年都會舉辦三大運動賽事，包括籃球、羽球及壘球，由各區同仁自行組隊，創造近百組團隊踴躍報名盛況，成為台灣首家且年年獲得體育署「運動企業認證」的房仲品牌。