永慶房屋幸福職場再獲肯定！繼日前5連霸獲得「亞洲最佳企業雇主獎」後，再度獲得由教育部體育署舉辦的「運動企業認證」標章，永慶房屋副總經理黃俊傑從副總統賴清德手中，接獲榮耀的運動企業認證獎盃。

永慶房屋年年獲「運動企業認證」標章肯定 帶頭當Outdoor企業

由教育部體育署推動「運動企業認證」標章自2016年開辦，鼓勵企業推動運動、建立員工規律運動習慣，實現關懷員工的企業社會責任。永慶房屋首年就獲獎，成為台灣首家獲認證的房仲品牌，並且持續獲證、從未中斷效期，今年再度獲認證，更是金質榮譽榜的潛力企業。

永慶房屋深信「有健康、快樂的員工，才有滿意的客戶」，致力推動「聰明工作，健康生活」的幸福職場環境，全方位照顧員工的身體心理健康，是永慶全力推動的人資政策，也是獲認證的主因。

永慶房屋副總經理黃俊傑表示，永慶房屋不僅是協助客戶圓成家夢的推手，更是員工幸福的推手，公司推動人資政策時，都是從「讓員工幸福」為出發。永慶每年都會辦理運動賽事、鼓勵員工持續運動健身，維持均衡生活，以健康的身心狀態和公司並肩前行。

近幾年防疫考量取消過往的大型運動賽事，自2020年開始舉辦結合線上與線下的健走競賽迴響熱烈，參與人次屢創新高，高階主管們也積極率領員工參與，2020年的健走賽，累積走了超過18萬公里，可繞地球赤道4.5圈，2021年的健走比賽更是1200人在15天中總計減重1200公斤。而今年9月第三次健走競賽，除了吸引近1300位員工熱情參與，共創下1億零700萬步的總步數。

為將運動企業的精神傳遞出去，永慶房屋長期投入推廣全民運動風氣，以實際行動力挺校園運動好手，2021年宣布贊助世新大學男子籃球隊500萬元獎學金，作為球隊擴編、招募之用；此外，也熱情協辦包括大型公益路跑、贊助「和平永慶籃球盃」、「天母盃足球賽」等地方運動賽事。