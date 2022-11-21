高雄十大高價宅最低門檻55萬元 4案新進榜

前衛福部長陳時中的售屋標的「國硯」，在高雄的高價排行，迄今仍以每坪68.66萬元居榜首，由京城King Park改為的京城天贊，則是每坪66.21萬元排名第二，不過，由於高雄近年房價高漲，高雄高價宅排行榜的名單已經重新洗牌，共有御皇苑、港灣1號院、PARK 16和定潮等4案新進榜單，去年9月時，只要每坪50萬元即可擠進前10名，目前最低門檻提高到55萬元。

根據高雄市代銷公會統計至今年11月15日的高雄大樓實登過戶資料顯示，高雄十大高價宅迄今仍由國揚建設的國硯、京城建設的京城天贊（原名京城King Park）、以及宏舜開發的H&H，每坪售價分別是68.66萬元、66.21萬元、以及65.10萬元。

不過，排行前4名到前10名的名單、價位，今年起了一些的變化，去年排名第10的京城建設的京城凱悅、皇苑建設的皇苑國際館、雄崗建設的信義美術館、以及遠雄THE ONE等4案，雖然實登價格在51.75萬元到54.37萬元之間，仍掉出前十大榜。

皇苑建設則有2案擠進前十大，分別是新進榜的御皇苑的63.87萬元、以及從排名第四掉到第五名的皇苑世紀館58.95萬元，皇苑董事長郭敏能表示，御皇苑25樓的63.87萬元，是去年12月14日成交，坪數117.28坪，買家是高雄在地企業。

今年11月新進榜的興富發「港灣1號院」，以每坪56.60萬元，直奔第六名，遠雄建設的PARK 16以每坪55.20萬元排名第九，國城建設的定潮以每坪55萬元，排名第十。

國城建設資深副總經理許鳳仙表示，該戶119.54坪，今年初成交，買家是在地人，後續有機會繼續創高。

對於遠雄THE ONE掉出前十大榜單，遠雄地產行銷副總潘長俊指出，由於目前THE ONE只銷售中低樓層，50層到58層的產品尚未銷售，因此，價格尚未顯現，目前正說服公司開放高樓層產品的銷售，未來，除了頂樓可望打破目前的高市最高價，其餘樓層的價格也可能落在每坪55萬到60萬元之間。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，高雄每坪50萬到60萬元的建案，越來越多，從今年11月的前十大高價宅名單中，可以看到一個現象，無論是首購或是豪宅，只要地點優良，50萬元以上的成交價，未來將更普遍。