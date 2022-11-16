建商倒閉潮?爛尾樓未爆彈 購屋者陷困

近期新北市樹林驚爆爛尾樓，沅臻建設預售案「凱旋大苑」建商宣告解散，雖然外傳「寶嘉聯合開發」將接手續建，不過由於房市反轉，市場認為「凱旋大苑」爛尾樓只是冰山一角，未來還有許多未爆彈出現，即便內政部次長花敬群表示已啟動檢討預售屋續建機制，大型行庫也祭出防踩爛尾樓五大禁令，然而建商公會早已在今年中即預告未來市場恐有建商倒閉潮，當時官方都無防範作為，間接導致民眾權益受損。

營建業面臨嚴峻的工料雙漲，台北市不動產開發公會理事長陳勝宏早在今年7月就表示，政府緊縮土建融將打死營建業，中小型建商恐面臨資金斷鏈潮，緊接而來就是建商倒閉隱憂，當時就呼籲中央高抬貴手，盼開放勞工移民進入營建工地，解決嚴重缺工問題；放寬土建融管制措施，給予中小型建商喘息空間；以及全台建照完工日期自動延展2年，紓解因缺工缺料，許多工地無法如期完工之困境。而陳勝宏當時的建商斷頭潮預言確實已在市場浮現，他亦替消費者擔憂，未來恐還有一波未爆彈。

事實上，履約保證制度共分5種，其中最常見為「不動產開發信託」與「價金信託」，另外3種則是「價金返還」、「同業連帶擔保」、「公會連帶擔保」，預售案只要從中擇一辦理即可。然而履約保證制度仍有漏洞，如「不動產開發信託」雖然專款專用，避免建商將資金挪移到其他地方，但可能因興建接待中心等宣傳廣告費用掌控不當，造成工期款不足，若建商跑路除了面臨資金短少、甚至全數用罄困境，還有債權人順位問題，受害民眾不一定能拿回付出款項。

中信房屋行銷企劃部副理江龍名表示，其中「價金返還」由第三方金融機構承作，交屋前建商都不能動用信託專戶，若發生意外，買方投入的全數金額由金融機構退回，較有保障，然而市場上幾乎看不到這種做法，建商不但負擔費用較高、不符合經濟效益，也無法享受預售制度進行的財務槓桿優點。

江龍名認為，現行預售、履約制度仍有漏洞，無法真正保護消費者權益，尤其現在市場正面臨反轉，政府相關單位應加速對預售屋交易安全檢討腳步，提出更完整的履約保障機制，真正保障消費者權益，否則當爛尾樓未爆彈陸續浮現，恐再出現購屋族四處申訴仍求助無門，面臨拿不回畢生心血的困境。

(文/中時新聞 房產網 葉思含)