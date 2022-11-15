2022年台中預售推案戶數 西屯區奪冠勝出

北屯區向是台中買氣最夯的區域，不過，今年截至前11月中，台中預售推案總戶數最多的地區，竟然不是北屯區，而是西屯區摘冠！此外，烏日區今年有台中最大量體「大華縱橫」案貢獻逾千戶，助威烏日區擠進前五強！

台灣房屋根據實價登錄「預售屋建案備查」資料統計，今年以來，台中市已推出241筆預售新案，總戶數達20,119戶。

其中，總推案戶數最多的行政區，由量體達3,243戶的西屯區摘冠，而近年房市交易熱度最旺的北屯區，則以3,100戶居次；第三到第五名，依次是太平區2,261戶、烏日區1,875戶，以及梧棲區1,569戶。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年推案密集到出現「賞屋一條街」的北屯區松竹路，今年的預售推案戶數卻少於西屯區、屈居第二，主因是北屯區今年雖已有44筆預售新案進場，但逾三分之一集中在低密度開發的14期重劃區，因此單一個案的總戶數，多半在100戶以內，加上北屯區今年尚無300戶以上的大案登場。

反觀西屯區，今年就有「國雄無双」、「VVS1」等逾500戶的指標案亮相；另外，「蘿曼蘿蘭」、「市政新銳」等案的量體也超過300戶。

西屯區在大案力挺下，西屯區預售個案數雖僅北屯的一半，總戶數卻超越北屯勇奪第一！不過，西屯區目前僅小勝北屯區不到150戶，所以今年度冠軍的競爭仍相當激烈。

受大案加持推升戶數的不僅西屯，烏日區更具代表性！目前總戶數達1,875戶的烏日區，有超過6成的量體，是由「大華縱橫」案貢獻！

位於台中高鐵站區的「大華縱橫」，規模超過1,100戶，是今年台中戶數最多的新案，也讓烏日重磅鉅案力拱下，躋身台中預售總戶數的前五強之林！

台中今年截至目前的預售推案多達241筆，但中區、石岡區及和平區等三區，推案數仍掛零。

陳定中表示，預售推案掛零的行政區，人口數均居台中市末位，房市需求相對淡薄，如中區，雖然位居市中心，但由於佔地狹小且開發早，土地資源稀缺，需藉由老屋整合才有辦法取得土地推案，加上中區以商業發展為主，住宅市場的熱度較低，因此僅偶有新案釋出。

台灣房屋台中豐原特許加盟店東許誌偉指出，除了人口少之外，石岡區因石岡水壩坐落，許多土地被劃為水質水源保護區，受禁限建管制，發展長期低調；和平區則為山地原鄉，全境幾乎都是森林區、山坡地保育區，土地開發不易，且少數有推行都市計畫的觀光區段，又以原住民保留地居多，須具有原民身分才能取得，加上和平區聯外交通不便，以致長年都沒有新案亮相。