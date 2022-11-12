桃竹蛋白區房價回不去 北台灣1字頭只剩這

住展雜誌統計，北北桃竹四大都會區中，今年1月至10月新建案成交均價1字頭行政區，較去年大減8成，只剩新竹關西，成交均價約17.7萬元／坪。今年前10個月新建案成交均價登上2字頭的行政區中，以新竹寶山房價漲幅最大，較去年上漲逾4成，單坪已達26.5萬元，超車桃園楊梅、新竹湖口。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，在建築造價持續攀升，及市區外溢效應等因素影響下，桃竹蛋白區房價漲勢還在擴大。過往關西因地理位置較偏遠、生活機能相對不足，在地購屋需求偏低，外來買盤比例也不高，房市發展相對封閉，間接抑制房價漲幅。可隨著新豐、寶山等地區均成交價站上2字頭，關西今年下半年預計公開新案也跟上，均開價超過20萬元／坪。若未來趨勢不變，關西也將脫離1字頭房價區，使北北桃竹步入房價全面2字頭時代。

搭上新竹房價上漲列車 寶山大漲44.8％

至於上半年還可見1字頭成交價的新竹湖口，近半年房價持續跟著新竹核心地區上漲，今年1月到10月成交均價已來到21萬元／坪，且區內新案價位持續墊高，如王爺壟重劃區新一波推案開價，多已站上3字頭。

今年告別1字頭房價的行政區中，以寶山的房價漲勢最驚人，今年前十個月新建案成交價漲幅高達44.8％，來到26.5萬元／坪。除台積電進駐題材為當地房市增添話題外，百億造鎮案進場銷售，也是造成行情大漲的關鍵原因。

成采錡指出，儘管價格續漲，比起北市中心部分建案單週零成交，桃竹蛋白區仍憑藉相對低單價優勢，買氣較穩定。如今年才告別1字頭房價的桃園觀音、楊梅，皆因有鄰近區域高房價襯托，持續吸引外來客進場購屋，業者因而保持樂觀態度，持續推出高價建案。

儘管房價漲勢未見回頭跡象，消費者也無須太過灰心，因為在各行政區中，仍有部分區塊的行情相對親民，如近海邊的桃園觀音大潭、白玉地區，因價位還介於18至20萬元／坪，日前吸引不少退休族在此區入手低總價透天。消費者仔細查找，仍有機會以相對便宜的價位，購入新房。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則認為，蛋白區地帶的房價不算高，相比過去低基期，增幅上也會有令人咋舌的數據表現，但實際上的價碼都還算偏低，物價、房價經年走漲下，除非重大事件發生，否則也不至於因為一兩年的低潮而有大幅度的回跌，反而會因持有成本不高，風險還算低的特性，比起部分單價動輒5、6字頭，炒作氛圍強的地帶，確實也不必過分擔心。

文/中時新聞 房產網 葉思含