台北豪宅嚇嚇叫！漲幅排名亞洲第三

國際知名獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）今（31）日公布2022年第二季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index），結果顯示台北豪宅漲勢亮眼！儘管利空來襲，全球緩漲，但台北豪宅第二季仍穩步較前季上漲8.6％，排名亞洲第三。

「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index），係根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要城成交總價前5%的豪宅價格表現，近年來已然成為頂級不動產的重要關注指標。

截至2022年6月的一年內，全球主要的45個城市有39個呈現價格上揚趨勢，僅6城市下跌。

其中，台北豪宅表現亮眼！第二季年增8.6％，僅次於首爾的20.9％、東京的10.2％，在亞洲高居第三名；至於在全球，則排名第16，較上季略降一名。

瑞普萊坊分析，在全球利率高漲、政策管制趨嚴及經濟衰退陰影的利空下，全球豪宅平均仍有7.5％的漲幅，但比起第一季的10％，略有下降，進入升息循環之後，豪宅市場漲勢連兩季走軟。

其中，全球漲幅榜首，為杜拜，單季大漲64.8％，以驚人成長率蟬聯榜首，已是2021第四季以來三連霸。至於美國的邁阿密、洛杉磯、舊金山，則維持兩成以上的漲幅，分居第二到四名。另外，馬尼拉、吉隆坡、雅加達、廣州、法蘭克福、威靈頓則為負成長。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台灣第二季豪宅市場，呈現「量跌價漲」，成交量及件數，都是三年來新低，與去年同季相比，總交易金額跌幅逾三成五，但單價卻反而逆勢上升。

黃舒衛分析，台北豪宅逆勢攀升，主要有三個原因。首先，上半年預售新案開案少，建商多傾向邊建邊售或先建後售，以提早鎖定營建成本，避免承擔成本持續上升的風險。其次，成屋市場的豪宅餘屋，逐漸去化完畢，建商看好稀少性及增值潛力，惜售庫存，供給面疲弱。第三，市場上選擇相對減少，部分需求轉向二手市場尋找物件，衝高中古豪宅行情。上述三大原因，導致第二季豪宅交易量雖衰退，但平均單價卻創下近年同期新高。

以「潤泰敦峰」來說，頂樓戶賣出每坪240萬元的創個案紀錄；「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」五月每坪260萬元，創下第二季最高成交單價紀錄，也是是該案第三高售價。另外，大直屋齡已有16年的「代官山」，時隔6年亦於6月衝破200萬單價大關。

瑞普萊坊分析，疫情衝擊，使東亞之外的亞洲市場表現低迷，上季負成長的城市全在亞洲，但在第二季開始略有好轉，除跌勢收斂之外，曼谷及深圳更由黑翻紅，深圳甚至出現一日完銷的「日光盤」個案，與當地慘澹住宅市場形成強烈對比。

至於降溫最明顯，上下兩季年增率下滑最多的城市，分別為奧克蘭、威靈頓及多倫多，年增率分別下跌16.6、13.3、10.2個百分點。

震盪最大的前兩名，都位於紐西蘭，主要是因為市場供給增加、利率上漲，再加上放貸趨嚴、取消貸款利息作為應納稅額的減項等政策調整，壓縮買氣。第二季房市出現11年來首度跌勢，豪宅市場亦受牽連，近六月成長率更是由正轉負。另外，澳洲自第二季開始，外國投資審批委員會（FIRB）加倍收取審查費（applicationfee payable）加重境外投資成本，限制資金流入，買盤限縮之後，下拉澳洲豪宅價格走勢。

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