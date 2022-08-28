天龍國學區宅夯 中山區奪雙學區交易冠軍

望子成龍、望女成鳳，是對孩子的殷殷期盼，家長紛紛看準雙學區宅，根據永慶房產統計，觀察台北中山區學校周圍房市行情，「長安國小、大同高中國中部」以274件拿下北市雙學區宅交易冠軍，住宅均價為每坪73.1萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，北市力推雙語教育，以提升學生未來的國際競爭力。其中，長安國小積極轉型為雙語實驗課程學校，除英語課外，部分生活課開始採用全英授課，吸引不少重視「英語力與國際素養」家長的目光，希望開啟孩子在日常使用英語的機會。而大同高中國中部也因良好的升學率及「完全中學」的型態深受家長青睞。

此外，「長安國小、大同高中國中部」位於松江南京商圈，區域內主幹道沿線辦公大樓、金融機構林立，商業機能發達，飲食採買也有四平商圈、長春國賓商圈，又擁「松江南京站」雙捷運優勢，加上住宅產品多元，吸引不少在附近工作的自住客前往覓屋，但商圈發展比較早，目前房市交易多以屋齡30～40年的產品為主。

位居雙學區宅交易亞軍的則是「五常國小、中山國中」，住宅均價為每坪71.8萬元、交易數量187件。陳金萍解釋，五常國小緊鄰生態資源豐富的榮星公園，近年致力將社區資源、文化特色融入學校課程中，進行跨領域及學術科主題統整教學，培養學生具備「創新與學習」能力；而中山國中也因推動深耕閱讀及落實多元發展，受家長肯定。陳金萍進一步提到，附近錦州街、龍江路沿路商家、超市眾多，提供日常餐飲、採買，也鄰近捷運文湖線「中山國中站」，各項機能完備，雖區內交易以屋齡30年以上的公寓或中古大樓佔多數，但因地段位置佳，住宅均價仍有接近70萬的行情。

知名社區部分，信義房屋長春吉林店專案經理吳崇維表示，位處「長春國小」以及「大同高中國中部」雙學區指標物件為「松江會館」，剛性需求明顯；其中購買小套房物件，作為小孩讀書用途更成為熱門交易，大樓平均成交均價為每坪79萬元。

儘管明星學校呈現額滿狀態，吳崇維坦言，在中山區主要影響房價波動的還是在於地段、生活機能以及交通便利性。另外，也因為區域內腹地能使用空間不多，目前尚無新建案的推出。

文/中時新聞 房產網 陳瑀倫