南台房市退燒 高雄橋頭減71.2%六都之最

房市交易熱潮退卻！永慶房產集團根據六都各地政局建物買賣移轉棟數資料，發現六都中有22個行政區銳減逾二成；而台積效應漸退燒，高雄橋頭減71.2%居六都之最；另台南買氣降溫最有感，有6行政區入榜。

永慶房產集團根據六都各地政局建物買賣移轉棟數資料，觀察今年1至7月六都房市交易表現，整體交易量合計為149,982棟，較去年同期152,051棟，衰退1.4%。此外，六都會區目前有高達22個行政區買賣移轉棟數下滑逾二成，其中高雄市橋頭區、台南市新市區、新北市鶯歌區交易量能衰退皆超過五成！

另外，若觀察交易量縮20%以上之行政區之分布，以台南市入榜6個行政區最多，其次為新北市、台中市、高雄市分別入榜4行政區，顯示台南買氣降溫最有感。

科技業設廠利多題材效應退燒！

觀察今年1-7月買賣移轉棟數量縮逾二成的行政區，高雄市橋頭區量能銳減71.2%最明顯，台南市新市區下滑56.5%居次，新北市鶯歌區年減54.0%位居第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市橋頭區，是六都中買氣降溫最明顯的行政區。去年因台積電設廠話題，成為眾所矚目的房市焦點，來自各地的置產、投資買盤持續湧進搶購，去年1-7月橋頭區買賣移轉棟數為1125棟，平均每月都有160件左右的交易量。

而在議題發酵下，區域房價不斷挑戰新高，去年1-7月住宅均價僅在18.0萬元/坪，但今年已來到23.8萬元/坪，漲幅高達32.2%，加上今年通膨、升息、疫情及房市政策影響下，建商已開始放緩推案速度，投資、置產族也有縮手跡象，自住客群面對央行連續升息和難以追趕的房價，也會更加琢磨思考購屋負擔，市場觀望氣氛濃厚，觀察今年橋頭區1至7月僅剩324件，近兩年買氣差距明顯。

此外，若以縣市別作為區分，則是台南房市買氣轉淡最有感，已有6個行政區較去年同期下滑兩成以上，包括新市區、仁德區、南區、六甲區、永康區及新營區。

陳金萍指出，近年台南在重大建設、南科效應、科技大廠投資題材等利多因素帶動下，居住需求強勁，許多建商看好後市發展，積極搶進周邊低價蛋白區或新興重劃區，大舉獵地推案，同時也吸引不少投資客搶進卡位，甚至還出現建案秒殺的現象。

房價也就在沸騰的買氣和資金的拉抬下持續攀升，但整體房價上漲過於快速，蛋白區房價已來到2字頭，造成剛性購屋者龐大的壓力，購屋決策速度紛紛放緩，今年1-7月買氣皆較去年同期疲軟，進入冷靜期，其中近備受矚目的交易熱區，如新市區、仁德區交易量縮皆已超過四成。

觀察交易量減少逾二成的22個行政區，雖然買氣降溫，但多數行政區房價還是維持上漲走勢，僅有台中市東區及台南市新營區住宅均價下滑，今年1-7月台中市東區住宅均價為26.0萬元/坪，年減1.9%，台南市新營區住宅均價為14.9萬元/坪，年減2.0%。

陳金萍分析，這兩個行政區去年都有大量新屋交屋，如台中市東區的「公園首席」、「星境界」，台南市新營區的「新東巨星NO19」、「隋唐金華」、「城市之光」等交易，推升去年住宅均價，但今年交易多為中古物件，較無新屋交易，導致今年住宅均價有下修的情形產生。

陳金萍表示，台中市東區、台南市新營區雖房價走跌，但可以發現下跌幅度均在2%內，顯示目前房價仍有撐，但目前房價已處高檔，而其餘行政區在買氣降溫、交易量縮後，房市回歸供需基本盤，房價是否有修正空間，則有待當地市場接受度而定。

陳金萍補充，近期受到國際局勢、通膨壓力、央行升息、政府打炒房及台海關係緊張等諸多影響，房市不確定性增加，讓市場氛圍出現轉折，交易量能確實也有放緩的跡象。加上部分行政區房價漲幅過高，且央行又啟動升息循環，帶動房貸利率持續走高，在在加重購屋者負擔，也讓購屋者逐漸回歸理性，拉長決策時間，買氣因此下降，過往追價、搶購的情況已不復存在。建議有意購屋的民眾，還是要多加觀察自身購屋需求、審慎評估財務能力，保守看待未來房市發展為佳！

文／授權轉載自理財周刊 作者／ 顏瓊真

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