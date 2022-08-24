房市交易退燒 六都22個行政區銳減逾二成

永慶房產集團統計，六都會區目前已高達22個行政區買賣移轉棟數下滑逾二成，其中高雄市橋頭區、台南市新市區、新北市鶯歌區交易量能衰退皆超過五成。若觀察交易量縮20％以上之行政區之分布，以台南入榜6個行政區最多，其次為新北、台中、高雄分別入榜4行政區，顯示台南買氣降溫最有感。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市橋頭區，是六都中買氣降溫最明顯的行政區。去年因台積電設廠話題，成為眾所矚目的房市焦點，來自各地的置產、投資買盤持續湧進搶購，去年1-7月橋頭區買賣移轉棟數為1,125棟，平均每月都有160件左右的交易量，主要受惠於大量的交屋潮挹注，如「棋琴20重奏」、「龍騰鑫市鎮」、「巴黎行旅」等。

而在議題發酵下，區域房價不斷挑戰新高，去年1-7月住宅均價僅在18.0萬元/坪，但今年已來到23.8萬元/坪，漲幅高達32.2％，加上今年通膨、升息、疫情及房市政策影響下，建商已開始放緩推案速度，投資、置產族也有縮手跡象，自住客群面對央行連續升息和難以追趕的房價，也會更加琢磨思考購屋負擔，市場觀望氣氛濃厚，觀察今年橋頭區1至7月僅剩324件，近兩年買氣差距明顯。

觀察交易量減少逾二成的22個行政區，雖然買氣降溫，但多數行政區房價還是維持上漲走勢，僅有台中市東區及台南市新營區住宅均價下滑。陳金萍分析，這兩個行政區去年都有大量新屋交屋，如台中市東區的「公園首席」、「星境界」，台南市新營區的「新東巨星NO19」、「隋唐金華」、「城市之光」等交易，推升去年住宅均價，但今年交易多為中古物件，較無新屋交易，導致今年住宅均價有下修的情形產生。

台中市東區、台南市新營區雖房價走跌，但可以發現下跌幅度均在2%內，顯示目前房價仍有撐，但目前房價已處高檔，而其餘行政區在買氣降溫、交易量縮後，房市回歸供需基本盤，房價是否有修正空間，則有待當地市場接受度而定。