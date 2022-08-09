工料雙漲+升息衝擊 交屋延5年恐成常態

建商在工料雙漲、打房政策及央行升息多重壓力下，市場上已出現不少建商延後完工、還有都更合建案不開工等狀況浮現，在大環境劇烈變動下，未來建案交屋延長至5年，恐怕會變成一個常態。

根據統計顯示，以未來五年七都新建案完工日期來看，全台有高達八成落在2022年至2024年，推案水位將在2023年迎來高峰。小建商案子賣完，但預售屋新建案蓋到一半卻突然喊卡，近期國內房市遇到工料雙漲與央行升息情況，甚至出現建案延期交屋，無法如期動工或發包不出去的狀況。

建設業者林詠盛表示：「現在建築業本身缺工缺料問題嚴重，北部因基地各方面受限，還有危老都更，工期會拉的比較長，整個推案量有縮，明年推案可能會多一點，至於開工量這幾個月來已經嗅到量有多。」

近幾年因疫情建案開案延期，據統計顯示新建案在全台有高達八成的完工日期落在2022年至2024年；推案水位在2023年迎來高峰，占比達28.2%、總銷逾6,264億元，尤其工期最長的為雙北，將近半數建案要到2024年後才完工，預期會有千億元案量搶進房市，反觀雙北以南工期則呈現遞減趨勢。

房屋企劃研究室副理郎美囡說：「今年雖然說市場有一些建案量放緩跡象，但整體興案量是比較大的，預期在未來三年之後可能有些區域賣壓會比較大一點，也有可能會造成一些過去房價飆漲太快，會出現鬆動的跡象。」

以台北市為例，2026年完工的建案比率達11.5%；2025年占比達26.9%皆是全台最高，若是工料雙漲幅過高，以至於建商難掌握施工進度，在成本及收入考量下，未來建案交屋延長至5年恐變成一個常態，甚至會引發爛尾樓的危機，因此即使建商端工料雙漲，加上全球物價通膨危機，買方未來對於房市追價意願，也只能處於保守觀望。

（ 徐芷婕、熊汝璽／台北採訪報導）

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