房市重演1996年危機？專家：短線不驚

從美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）經過兩天一夜的旋風式訪台後，中國「氣到跳腳」，宣布在台周圍6海域啟動大規模的實彈軍事演習，一連串恫嚇動作不斷，也讓人回想起1996年台海危機，甚至有學者專家直言，此次危機恐怕還超越當年。

中國對台商攻武嚇 房市短線不必驚慌

至於向來敏感度相當高的房市，在1996年台海危機下曾一度受影響，導致交易量大幅萎縮，此次是否也會對房市造成影響？房市趨勢專家李同榮認為，此次裴洛西訪台與1996年時空背景不同，恐慌性也不同，對於台灣房市不會有直接性影響，短線不必驚慌，但是，兩岸不確定因素對房市長線發展仍有隱憂。

李同榮說，1995年前總統李登輝在美國康乃爾大學發表兩國論演說，引發中共一系列導彈演習恫嚇，1996年總統大選前並發射飛彈飛越台灣上空，美國兩艘航空母艦進入台灣海峽，情勢非常緊張

當時，這樣的情勢也讓正在緩升中的房市受到直接影響，交易量大幅萎縮，並觸動一波移民潮，高總價市場更是乏人問津，當時情境有如戰事一觸即發，股市、房市足足影響半年之久，才逐漸恢復正常狀態。

李同榮認為，此次中國一連串對台灣的商攻武嚇，確實勝於1996飛彈危機，中國除了公布對台灣多家食品業者禁止進口，並暫停天然砂對台灣出口外，國台辦也宣布禁止台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

除了經濟封鎖以外，中國持續擴大軍演恐嚇，解放軍連續10天展開海上訓練，並且出動第四代-055型驅逐艦。共軍宣布，並在台灣周邊海域和空域進行軍事演訓行動。

不同於1996飛彈危機 轉危為安兩原因「無恐慌心理＋二十大」

李同榮預測，在未來數月間，中國恫嚇行動還會持續加碼，但對台灣房市短線不會有直接性的影響，與1996年台海飛彈危機不同的主要原因在於，當年國人對於突來的飛彈越空威脅，產生相當程度的恐慌心理，大部分人對戰事將臨的恐懼感所産生的直接反應就是能躲的就躲、能賣的就賣、不必買的就不要買。

當時引發富人開始一波移民潮，不動產能賣就賣，中產階級較認命，但房子能不買就不買，房地產本來交易相當活絡，卻因此沈寂將近半年。

不過，在歷經台海飛彈危機20多年後，兩岸經貿來往密切，相互依存度增加，民間交流頻繁，裴洛西訪台事件與兩國論的意識型態相比，顯然沒有必要到劍拔弩張的地步，近年來中共軍機擾台已成家常便飯，國人已習慣中共的恫嚇手段，恐慌性與1996年迴然不同，因此房市不致有恐慌性賣壓，從近日股市表現觀察，也與1996完全不同，並未發現恐慌性賣壓。

其次，中國國家主席習近平將在今年的中共二十大，尋求第3任期，預期從2013年就上任的國家主席習近平，將持續掌政至2030年代，也因此在二十大前，習近平雖然必須強勢表態，但因穩定政權等因素，慎防擦槍走火，避免引發政治上的動盪不安。

李同榮分析，因此在二十大之前台海引發戰事機率很低，而二十大之後，習近平仍會忙於國際局勢大未來的布局，以及解決中國房市泡沫的困境與危機，因此，短期內台海情勢雖會烏雲籠罩，但終將轉危為安。

不過，若以長期而言，在中美拉鋸、兩岸疏離的情勢下，台海局勢長線仍然存在分歧危機，因此，短期台海局勢尚不會對台灣房市產生直接影響，但長期而言，兩岸將越走越遠，對岸運用各種經濟手段封鎖，間接也會影響房市基本面。

專家假設台海危機下的三種情境 房市討不到便宜？

不過，除了政治上的時空背景已有所不同以外，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，最大的不同還是在經濟面上，現在無論股市、房市都已經來到歷史新高，利率也處於相對低點，因此，要推估此次台海危機對房市的影響，應以三種情境來研判，對於房市而言，不確定因素仍可能成為利空或利多因素。

徐佳馨分析，第一種情境是「維持常態」，也就是如同過去兩岸的相處模式一樣，雖偶有恫嚇行為，不過，並無太大的黑天鵝事件發生，在這種情況下，股市雖然有所震盪，進而短暫、微小地影響房市，但在震盪過後，仍會恢復正常狀態。

第二種情境則是，兩岸戰事進入一觸即發的緊張狀態，除了恫嚇行為外，中國更做出攻擊性動作，台灣的股匯市勢必會崩盤、爆量貶值，房市量價也會因此受到影響而下跌，出現恐慌性賣盤。

第三種情境則是真的「開戰了」，從虛擬空戰演變成實體空戰，在戰爭之下，所有資產只會大幅貶值，就算想要摸底進場，也會發現這個底可謂「深不見底」，而這也是最糟、眾人最不希望發生的情況。

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