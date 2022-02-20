政府打炒房沒打痛點 解通膨釀蛋荒？！

雞蛋，是非常平價且平常的食物，卻在此時躍上新聞版面，成為具爭議性的話題主角，最主要是來自於缺蛋危機。雞蛋的產地批發價從去(2021)年十月的每台斤33元，漲到今(2022)年一月的每台斤44元，三成的漲幅讓消費者大喊吃不消，如此隨手可得的雞蛋，為何會演變成奇貨可居？

稍具經濟學概念的人都知道價格與供需的關係，當供給減少時，價格就會上漲，供給增加時，價格會下跌。

玉米飆漲 蛋農成本大增

對於飼養蛋雞玉米佔75%飼料成本的蛋農來說，台灣的玉米九成以上都是靠進口，當疫情、氣候變遷、貨櫃到港問題齊發，導致國際玉米價格飆漲時，飼養成本大幅增加，按理成本增加就反映在價格上，就如經濟學之父亞當斯密所說的那隻「看不見的手」自然會運作。

但是，適逢過年節慶需平穩物價，不能讓通膨再升溫，政府為解決民生問題所釋出的「凍漲」美意，卻成為蛋農的沉重負擔。蛋農既然無法從蛋價上取得該有的利潤，就回到生產端來解決問題。從投資報酬率來看，先淘汰產蛋率低的老母雞，提高生產效率、降低生產成本。

淘汰老母雞 產能跟不上

只是蛋雞生蛋這件事屬與供給硬彈性，蛋雞從孵化到能開始下蛋大約需要五到六個月的時間，是無法減少時程的。蛋農現在去訂小雞，小雞都還來不及長大，無法立即加入產蛋行列，淘汰老母雞後的產能無法跟上，缺蛋危機自此產生。

一般說來，在民生物資的價格管制、牽涉到國家安全、市場面臨週期性的衰退或者低端產品產能過剩、發生大規模疫情的時候，政府會介入干預市場，但，政府在市場經濟上究竟應扮演何種角色？何時、何事該干預？又該干預到多大程度？一直是爭論的話題，處理不慎、考量不周全，就會適得其反。政府為與不為，都需要在位者用智慧解決。

猶記1995年兩岸飛彈危機時，台股從年初的七千一百點跌到八月的四千五百點，股市得以穩定的原因之一，是當時十四家投信都有國內股票型的封閉式基金，一旦加碼持股，市場就有信心，這是當年封閉型基金穩定市場的功能。

政府打炒房多年 沒打到痛點

可惜之後因國內股票型基金的淨值都高於市價，強迫投信公司以淨值接受投資人贖回，以至於國內封閉型股票基金全部瓦解，市場頓時失去一股穩定的力量。直到2003年，封閉式的國內股票型ETF上市，才恢復了市場該有的機制，至今ETF已然蓬勃發展。這也是政府介入干預的事蹟之一。

而另一個政府干預，牽涉更是廣，且效果有限。為了打炒房，央行與金管會都是以壓制銀行的土建融與房貸為主，但打房多年房價卻是越打越高，也被批沒打到痛點。

權益糾葛 稅基與稅率難解

尤其是最被詬病的土地持有成本太低，因地方稅屬於地方政府稅收，盤根錯節的地方權益關係致使稅基跟稅率都難以撼動，也成為推高房價的元凶之一。除了透過銀行管制信用工具之外，租稅、實價登錄再進化，甚或房仲業者的加強管理，應該都可檢討改進。

尊重市場機制或是政府干預，本來就不是一件容易的事，往往順了姑意逆了嫂意，就連經濟學家對此也是各有說法。亞當斯密認為冥冥中會有一隻看不見的手，指導人類的經濟活動；而凱因斯則認為政府應主動干預市場。數百年來，理論經過不斷辯證，已不只是真理，而是成為執行者用來說服大家接受其政策的工具。

文授權轉載自理財周刊1121期 作者/理財周刊社長暨總編輯林筠騏