房價大漲 房地產代銷業成夾心餅乾

房市太好，房價大漲，房地產代銷業面臨市場大多頭，陷入「賣太好被查、賣不好會掛！」的窘境，甚至由於建商快速調價、買方不願追價買單，而淪為夾心餅干。

住展雜誌研發長何世昌今（2）日表示，自今年七月一日正式實施實價登錄2.0新制之後，「助漲」效應十分明顯反應在預售市場上。隨著買氣復甦，不少建商開始把登錄揭露的實價，當成「時價」隨時調漲，更有少數業主祭出前所未見的「新三漲」手法，即委託代銷銷售後漲價、潛銷時反映好再漲價、公開後賣得動又漲價。

何世昌表示，這種「新三漲」策略，徒增銷售風險，已經出現漲價漲到連代銷都不敢接的建案，未來類似情況是否會增加，恐有待觀察。

何世昌表示，由於價位快速調漲，代銷業在業主、消費者之間變成夾心餅乾，易造成消費者誤會與增加不信任感。甚至，有代銷因業主反悔不賣而白忙一場，最後血虧收場。

因此，今年房市雖好，但代銷面臨的市場挑戰恐不亞於往年，「賣太好被查、賣不好會掛！」既要面對業主價格的善變、消費者的反彈，還有官方頻繁稽查等三方夾擊，代銷可謂處在風口浪尖。

住展雜誌今天公布11月住展風向球，結果顯示，呈現連三綠，攀升至43.6分，對應燈號連續三個月亮出代表「復甦安全」的綠燈。

11月預售屋推案量能仍大，高達逾千餘億元，指標案數量相當可觀，其中單一案量逾15億元以上的指標案共有28個，分別為台北市-大同「大承」、松山「揚昇君隆」、中正「國雄中正」、信義「全坤X101」、士林「璞知溪」、文山「和暘W」、北投「達永豐盛學」、新北市-新店「江陵天碩-中央特區」、林口「立軒天頤」土城「馥華城奕」三重「冠德天韻」、淡水「水問山」。

桃竹預售指標案則有桃園市-中壢「宏普畫時代-時尚苑」與「宏普畫時代-時代苑」、桃園「璟都米蘭」、「宜誠吾界」、「定泰臻翫」、「合康檜邑」、「璟都城品」、龜山「頤昌澄岳」、蘆竹「日日和」與「A10公園翫」、新竹縣-竹北「合石如馥」、「豐邑一綻」、「閱建築」、新豐「富宇明星樂」。

11月新釋出的成屋案戶數約為6百餘戶，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-松山「松耘樸石」、新北市-林口「太子苑」。

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