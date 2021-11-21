都更推進 上市櫃建商 插旗北市林蔭大道

高度都巿化的台北巿，綠地、林蔭大道在水泥叢林中，格外受到企業主、豪宅客歡迎，形成另類「綠色經濟」，吸引冠德、華固、皇翔、國建、富邦、璞園、忠泰等上巿櫃、豪宅建商前仆後繼插旗推都更、標地上權、購買整棟飯店商場，規畫為辦公大樓或豪宅案。

巿場人士透露，近期冠德的「松山民權東公辦都更案」已完成都更事業計畫核定。這項消息也獲得冠德證實。冠德在敦化北路原有兩塊都更案，一是松齡新村更新案，另就是「松山民權東公辦都更案」，前者目前已為玉山金總部，後者日前完成都更事業計畫核定，基地面積1340坪，整體開發規模逾百億，預期明年下半年動工。

冠德總經理洪錦欽指出，此案有兩塊基地，大基地會做辦公，小基地原則上規畫為住宅由國防部分回。冠德分回的大基地，擬做企業總部，初步沒打算銷售。

洪錦欽指出，近年來不但台商回流，外商來台設據點數也成長，辦公需求殷切。由於敦化南北路猶如一塊上好布料，會做成西裝，不可能做襯衫，若推住宅案一定會是豪宅案。

頂級路段 豪宅商辦兩相宜

此外，皇翔先是砸130億拿下敦南SOGO，並在今年中，國產署標售原舊憲兵司令部東區辦公室，232坪營改基金土地地上權時，再以8.5億標下，顯示十分看好這區域。皇翔副總經理游玉華表示，敦化南北路不論做豪宅或辦公，都應很受歡迎，因那裡商業氣息濃厚、林蔭大道氛圍佳，是很頂級路段。她指出，標下的地上權案可望規畫為精品豪宅，但尚未拍板，至於敦南SOGO還在出租中，短時間不會變。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛，敦化南北路近年來盛行危老都更，主因沿線有許多老舊飯店、辦公大樓，土地大而完整，沒有整合問題，加上林蔭大道通往國門，有機場、小巨蛋、繁榮的東區商圈，以及介壽國中、敦化國中小等明星、貴族學校，十分受到豪宅客的青睞。

指標豪宅 單價動輒逾200萬

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，北市老字號的「敦化」、「仁愛」及「中山北」三條林蔭大道，就沿線成屋巿場而言，以直通松機國門的敦化南北路，首排綠蔭宅均價最高，每坪達108.1萬元，高於仁愛路的107.6萬元，以及中山北路的81.5萬元。

張旭嵐指出，近年敦化幹道上不少危老或都更改建的新豪宅案交易，包含「敦南御所」、「華固名鑄」等，這些指標豪宅單價動輒逾200萬元，讓敦化南北路傲居台灣林蔭道的房價之王。

（中時新聞 王莫昀）