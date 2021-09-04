民俗月秒殺案再現 激勵928檔期

疫情趨穩，台股重回萬七，資金動能豐沛，民俗月房市更再現「秒殺案」、板橋「馥華沐白」甫開盤就傳出114戶銷售一空，激勵建商、代銷推案蠢蠢欲動，包括興富發建設、大陸建設、華固建設等「928檔期」都有大案登場，推案手筆超越上半年。

農曆鬼月期間，傳出板橋江翠北側AB區的「馥華沐白」新案快速完銷，住展雜誌研發長何世昌證實，同仁剛好在公開當天到現場市調，親見客戶大排長龍，還有警察兩度勸導現場秩序，結果當天全部完銷，且一周後客戶全數完成簽約，表現令人驚豔。

何世昌表示，「馥華沐白」規劃2～4房、總計114戶，平均每坪開價約51萬，實際成交每坪約50萬元，主要是建商口碑好、加上開價合理，多年來已吸引黏著度高的粉絲客戶，但也未料房市反彈如此快速。實際上，去年馥華在土城推出「馥華城真」也傳出開賣不到2.5小時就全數完銷佳績，該案總銷14.5億元。

據悉，近期房市表現讓不少建商推案信心大振，其中，興富發建設規劃總銷112.39億的龜山案、總銷162億高雄「美術1號院」、110億「博孝億記」等，都是百億以上的大案，三大案總銷高達384億元。其中「美術1號院」更是凱悅飯店首度揮軍南台灣的精品飯店宅，已成為最近南台灣房市津津樂道的話題。

大陸建設也來勢洶洶，三筆新案總銷逾130億元，包括北市敦化南路巷內都更案「耑序」、總銷43億，南京東路原馥敦南京館重建的酒店式公寓「鐫萃」、總銷45億元，並引進凱悅酒店旗下時尚品牌「Hyatt Centric凱悅尚萃」進駐管理；以及台中七期總銷42億的「豐蒔」。

另外華固建設928檔期至年底推案重心回到住宅市場，規劃推出兩筆新案，包括中和左岸河景第一排的「華固月光」總銷40億元，及北市文林北路「華固文臨」總銷27億元。