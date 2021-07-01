7月新制2.0上路沒在怕 疫情衝擊比較大

房地合一及實價登錄兩大房市新制7月上路，學者指出，打炒房政策有助房市逐步邁向健全的道路；不過，土地成本高漲，導致房價依舊居高不下，建議政府管制囤地、炒作土地，讓房價真正回歸市場供需…

房地合一及實價登錄兩大房市新制7月1日上路，自上一年開始，就有不少業者與學者對新上路新制有不同見解與分析，究竟此波新制推出後，房市就此邁向健全的道路？還是產生連鎖效應，房價壓力最後還是加諸在消費者的身上？請看這次的報導。

新制2.0上路 預售屋案量占比高

7月1日起，「預售屋實價登錄2.0」、「房地合一2.0」正式上路，但建商推案似乎也沒在怕，據住展雜誌今天公布的最新統計，2021年上半年，預售屋建案數占整體建案數逾7成，反觀新成屋建案數占比不到3成；若以推案量計算，則預售屋案量占比飆破8成，新成屋案量占比低於2成。

住展雜誌研發長何世昌表示，「預售屋實價登錄2.0」、「房地合一2.0」於今年7月1日上路，外界預期今年預售屋推案比例將大幅減少；但是實際上發現，預售屋仍是推案主流，而且比例還呈現逐年攀升趨勢。

住展雜誌統調查指出，近年預售屋建案比例，呈現逐年上升的趨勢；若以推案量計算，2019年上半年預售屋案量占比僅約59.8％，2020年同期上升至69.5％，今年同期更一舉突破八成，至82.9％，年增逾13個百分點。

何世昌分析，預售屋案量比例逐年上揚，一方面是景氣復甦速度快，成屋來不及興建，導致成屋推案量與比例急降，另一關鍵在「景氣愈好，建商推預售意願愈高」。（蔡惠芳）

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