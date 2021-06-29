五大房市黑天鵝 本波疫情信心衝擊最輕

信義房屋發布第三季購屋意向調查顯示，近十餘年來房市五大黑天鵝中，此波疫情房市信心衝擊最小，看跌未來房價47％、季增11個百分點，遠低於房地合一稅發酵、金融海嘯、奢侈稅實施，和去年疫情首次爆發，看跌房價均在65％以上。信義房屋指出，此次買方心態雖轉趨保守，但不到悲觀的水準。

過去十餘年來因政經環境或政策等外在因素變動，出現過五次房市信心急跌的「黑天鵝」，衝擊最大的為2015年第三季時房地合一稅發酵，當時看跌房價高達75％，2008年金融海嘯則為74％看跌。若與去年第一季新冠肺炎疫情剛爆發時67％看跌、9％看漲相較，本季僅47％看跌、18％看漲，悲觀氣息相對並沒那沒濃厚。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，相對於過往幾次重大利空事件如金融海嘯、房地合一稅實施，市場信心轉空而使市場上房價出現一波修正，買房心態多為「不敢買」，此次肺炎疫情則是「想買的不少，但多因無法看屋而不能買」。

調查顯示，看壞房價的比例，由上一季的36％增加到47％，看漲的比例從27％下滑到18％，過去重大的突發性單一事件，都會造成當季看壞的比例大增，不過若是事件能夠受控淡化，又會回到之前的正常水準。

去年第一季本土疫情初次爆發且台股重挫時，有高達67％民眾看跌房價，不過目前看跌房價約47％，反應市場情緒從先前的樂觀轉趨保守，若疫情狀況能夠逐漸受控，市場交易狀況也可望逐漸恢復穩定。

調查民重新開始看屋購屋的時機，38％表示受疫情影響有限，持續看屋中，22％表示三級管制解除後，7％表示確診人數降低後，15％選擇打完疫苗更安全之後。至於疫情對購屋預算的影響，有35％表示不受疫情影響，28％表示略受影響，受影響的約19％，18％表示大受影響。（郭及天）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計包括金融海嘯、奢侈稅、房地合一1.0與兩波疫情等房市5大黑天鵝，2008年的金融海嘯與2015年的房地合一稅，當時調查看跌房市比例高達74%與75%，每10個人就有超過7個人看跌房價，反映到市場上的確房價就出現一波修正，不過本季調查時間適逢疫情爆發當下，看跌房價比例較前季增加11個百分點，面對這麼大的市場利空，但看壞未來房價也僅約47%，市場情緒從先前的樂觀轉趨保險，但還不到悲觀的時候。

曾敬德表示，去年第一季本土疫情初次爆發且台股重挫時，有高達67%民眾看跌房價，不過當前看跌房價比較約47%，反應現階段民眾的購屋信心仍偏中性，若疫情狀況能夠逐漸受控，市場交易狀況也可望逐漸恢復穩定。

(時報資訊郭鴻慧）

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