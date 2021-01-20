北市去年9建案入榜200萬豪宅俱樂部

房仲業者統計，去年台北市有9個豪宅建案每坪單價超過新台幣200萬元，全年交易達26筆，略較2019年下降，主要因疫情影響全球經濟、國際政治仍具不確定性，富豪資產配置趨向保守。

台灣房屋今天發布新聞稿指出，去年每坪單價超過200萬元的豪宅交易共有26筆，共有9大豪宅建案列入200萬元俱樂部，包含潤泰敦峰、信義聯勤one park、琢白、大於、帝寶、文心信義、西華富邦、冠德信義與華固名鑄。

以交易筆數來看，潤泰敦峰最熱銷，共有8筆交易，每坪最高達239.3萬元。信義聯勤one park以5筆交易排名第2，同時寫下單坪最高交易紀錄，達260.3萬元，琢白也以5筆交易並列交易量第2。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，潤泰敦峰坐落於松山區市民大道四段上，雖不是位在傳統豪宅區，但緊鄰微風廣場，基地方正，加上建商品牌優勢，受到高資產族青睞。

不過，2019年單坪超過200萬元交易共達34筆，去年交易量略較2019年下滑。張旭嵐分析，主要因為疫情影響全球經濟，國際局勢仍充斥不確定性，也讓富豪資產配置趨向保守。不過去年還有部分豪宅交易尚未完全揭露，億元宅年度交易量還有機會增加。

展望今年豪宅市場，張旭嵐指出，央行祭出限貸令，短期買氣多少會受此影響。不過，豪宅買家資金充沛，不少人以現金購入豪宅，且特殊物件仍具增值作用。長期而言，限貸對豪宅買氣影響有限。

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