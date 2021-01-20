青壯族群購屋 30~39歲為首購、自用主力

房仲引述聯徵中心資料，分析2019年至2020年的房貸各年齡層占比，30歲到49歲連兩年都逾60%，顯示青壯族群仍為市場購屋主力，由於去年底央行祭出打炒房限令，今年房市變化有待觀察。

住商機構引述金融聯合徵信中心資料，綜觀各年齡層貸款統計，2019年及去年房貸大宗落在30歲至39歲，占比均逾34%，也是平均貸款利率最低者。若以去年資料來看，平均貸款利率為1.52%，放貸成數達73.6%。

年齡層占比第2高的是40歲至49歲，連續2年都達30%以上；30歲到49歲的貸款人總計占全體60%以上，顯示這個年齡區間是購屋主力。

資料顯示，年齡層越高則貸款成數越低、貸款利率越高；另外，各年齡層去年平均貸款利率跟2019年相比，降低約0.17個百分點至0.19個百分點。

值得注意的是，各年齡層去年房貸件數全數成長，又以70歲上貸款件數年增率達30.5%居冠。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，去年央行宣布降息1碼，且房市前景看好，不僅青壯年購屋意願提升，高齡者也思考布局或轉換資產。

郎美囡進一步指出，30歲至39歲是成家主要年齡層，也是首購、自用的主力買盤，在房貸利率方面，考慮平均餘命及貸款年限，年紀越輕、風險越低，因此年齡層較低通常房貸利率也較低。

她說，平均貸款成數的高低除了與年紀有關外，大齡及高齡通常累積較充足資金或資產，因此，未必需要高成數貸款，去年利率有感下降，推升高資產族群的置產意願，讓大齡及高齡房貸件數增加。

不過，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，央行去年12月祭出選擇性信用管制措施，針對自然人第3戶以上貸款有6成限制。原意為壓制投資性買方，不過，實務上銀行端基於風險控管，無論第幾戶貸款成數均出現下修趨勢，因此，提醒購屋人在簽約前務必確認可貸條件及資金水位，避免因成數落差而面臨資金不足的狀況。