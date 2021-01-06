不甩疫情 2020全台推案量突破1.6兆元

資金狂潮吸引建商全力投入全台各地推案，根據數字科技旗下591新建案統計，去年全台推案量突破1.6兆元，年增8%，七大都會區除了高雄以外，推案規模均擴量，其中桃園市的桃園區受惠中路、小檜溪二大重劃區建商推案熱絡，推案量突破千億，年增近一倍。

591新建案市調顯示，雖然去年籠罩在新冠肺炎影響下，不過四個季度房市都穩定都有3,700～4,600億元的新供給推出，全年七大都會區合計有1,779件新案（不含舊案重推）釋出，總供給戶數近12萬戶，總推案推案量達1.66兆元，雙北、桃竹、台中、台南等六大都會區推案量都較前年成長，全台各行政區成長幅度驚人，推案量前15名區域中就有五個區域超過一倍以上的成長。

房地產業者認為，近年房市復甦，建商加速購地腳步、加碼購地手筆，市場信心轉趨樂觀，需求端剛性需求買盤穩固，加上下半年疫情趨緩之後，低利率、資金充沛的環境讓投資需求轉強，使全台各都會區推案遍地開花。

值得注意的是，台北市在南港大案800億超級大案「世界明珠」，以及北士科開發帶動士林區推案大增，加上都更危老重建案推案潮啟動等三大動能帶動下，台北市推案量明顯增加，總推案量逾3,000億元，年增52%，成為全台去年推案成長幅度最高的都會區。

不過台北市以外推案明顯集中在重劃區，新北市在新店央北、板橋江翠、三重仁義、新莊副都心、頭前等重劃區推案熱絡下，有超過2.7萬戶、4,200億的量體釋出。

桃園市同樣在包括龜山A7、青埔高鐵等重劃區推案持續高檔下，也有逾2.2萬戶、2,600億元的推案量，其中桃園區二大重劃區推案熱絡，在中悅、昭揚等建商在中路推出大案；國泰、遠雄、亞昕等在小檜溪大量推案，總推案量逾千億元，更是全台各行政區推案之冠。

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