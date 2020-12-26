金牛年房巿 難再牛氣衝天

央行祭出選擇性信用管制後，抑制投機炒作，自住仍是市場主流，永慶房屋、信義房屋、住商不動產、台灣房屋四大房仲普遍預期，政府投下「房巿原子彈」打炒房後，金牛年房巿不再牛氣衝天，呈現「價平量穩」，最多是「平盤整理至緩漲」格局。

永慶房屋總經理葉凌棋預期，2021年經濟穩定復甦，但房市變數仍多，買氣難有爆發性擴量，預估明年較今年「持平或小幅上升」，全年交易量約32.5至33.5 萬棟，較2020年同期持平或小增3％。信義房屋企研室經理曾敬德表示，明年自住當道，價量皆穩，漲勢趨緩盤整。

台灣房屋集團總裁彭培業認為，2020年全球經濟新冠受疫情影響甚鉅，但受政策各項利多、產業齊力振興下動盪趨穩，央行也透過信用管制避免不當炒作，抑制房價飆漲，展望明年，房市走「價平量穩」格局。只是隨著少子化和老齡化社會來臨，不動產將是「小宅」當道，此外「健康宅」也形成趨勢浪潮，結合豪宅的標配與促進健康的環境，將是高端族群積極追求的置產趨勢。

住商機構董事長陳錫琮看法較保守！陳錫琮認為，在低利與高游資的結構下，雖有政策干擾，但對價格影響有限，在投資客趨於保守下，2021年成交量應穩健但略低於今年的30萬棟，價格可能會震盪，只是幅度不大。

展望新的一年，預期影響房市有三大變數：金融震盪、市場新增供給、房市政策。葉凌棋表示，今年受到新冠疫情影響，全球經濟除大陸、台灣幾個少數國家正成長外，各主要國家都呈現負成長，惟疫苗出世、美國總統大選底定，不確定因素減少，加上今年經濟低基期的關係，預期2021年全球經濟強力反彈，但若反彈減弱或延遲以及疫情對經濟破壞加劇，都會讓全球金融市場大幅震盪，連帶影響房市表現。

此外，今年使照量維持2019年水準，仍是高檔，而住宅開工、建照量皆創新高，加上仍有大量餘屋有待去化，未來2、3年市場新增供給量增，賣壓仍重，仍須留意。加上今年房市炒風有死灰復燃跡象，政府祭出一連串「打炒房」措施，房市回歸供需基本面，明年是否祭出進一步健全房市政策，將左右明年房市表現。

（中國時報 王莫昀）

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