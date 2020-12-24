4關鍵 推升台不動產交易破4千億大關！

高力國際今（24）日最新統計，2020年全台商用不動產加土地交易額累積已突破4,000億元大關，達4,190億元，略勝於去年水準，排名亞太區前段班。高力國際董事總經理劉學龍分析，主要有四大原因造成推升效益。

高力指出，今年受新冠肺炎（COVID-19）影響，商業活動封鎖，全球經濟受到重挫，連同商用不動產與土地市場也同步衰退；反觀台灣疫情控制得宜，企業營運穩定，在逆境中持穩，尤其經濟正成長更成為投資台灣最佳保障。

高力國際統計今年商用不動產加土地交易額累積達4,190億元，略勝於去年水準，而且對照亞太區主要城市動輒衰退2成起跳，最慘甚至衰退逾6成，台灣今年表現則屬於前段班，實屬不易。

高力國際董事總經理劉學龍分析，今年在疫情重擊之下，台灣還能持穩的主因有四個。首先貨幣寬鬆政策與台商持續回流導致市場游資充沛，貨幣供給率年增率持續上升，自然將資金導入各類投資市場。

再來，台灣GDP是全球少數仍呈現正成長的國家，推估成長率約2.5％，甚至高於中國大陸、香港、日本、韓國、新加坡、印度等。

第三點則是壽險業者重返不動產投資市場，今年累積出手總額逾1千億元，更是去年的2.5倍，在看準土地開發增值效益下，重壓台北市精華區土地。

另外，國內外科技大廠持續擴充在台產能，帶動工業地產續熱，今年全年總額逾1千億元，購地區域尤其集中在桃園、台南與新北市等三都。

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