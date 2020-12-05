新冠疫情擋不住企業 土城工業地產熱

Covid-19阻斷不了企業擴張 土城工業地產熱 3家大咖企業動土 台灣挺過今(2020)年上半年的新冠肺炎(Covid-19)襲擊後，台商資金回台加碼投資熱潮，帶動全台工業地產大發燒，可說遍地開花。

而屬於熱區之一的新北市土城區，之前可能只有零星交易，但光是今年，一下子就有5筆交易案，另動土蓋新穎廠辦大樓的就有中工、國泰人壽及華南金控等3家大咖企業。

台商回台投資 工業地產需求增

台商回台投資一波接一波，蓋廠辦的土地需求大增，除了台積電幾度在南科加碼買進其他企業的廠房進行擴廠動作之外，鄉林不動產研究室表示，像是光學龍頭大立光，因應光學鏡頭產業需求，二度匯回新台幣180億元資金挹注建廠和購買設備，除了繼續尋覓中部地區建廠土地，還預計將目前分散在各處及包括承租使用廠房的產能一併移入。

另外被動元件大廠國巨，因應5G及車用電子發展所需，也將產能調整回台生產，將加碼投資在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，近日宣布高雄廠區規劃成為高階產品生產基地。

鄉林不動產研究室表示，台股12月2日再度突破歷史新高，盤中達到13995新高點，超越30年前的12682點，距離不少專家預言明年初可望攻上「萬四行情」，僅差臨門一腳。

台股往「萬四行情」上攻，而台灣第三季經濟成長率為3.33％，台經院近期也把今年經濟成長率上修至1.91％，並預估明年台灣經濟成長率將達4.01％。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，企業擴產加上整體股匯市揚升，廠辦、商辦與住宅的土地剛性需求，三路齊發，快速攀升。

雙北及桃園 廠辦開工活絡

賴正鎰指出，台商回游資金帶動工業地產及房市交易熱，全台前三季工業類建築物開工樓地板面積達到412萬平方公尺，年增超過19％，其中又以北台灣的台北、新北及桃園居前3名(表一)，廠辦工業建築開工持續活絡。

信義全球資產公司總經理柯宏安指出，台商回流不僅將高端生產線遷回，還有不少台商返台設置企業總部，刺激出龐大的土地建廠需求，建商看準未來廠辦趨勢，在台北素地一地難求下，開始把目光聚焦轉往新北土城區工業土地布局。

多次參與大咖企業動土典禮的新北市政府副市長吳明機表示，新北市土城區內有土城編定工業區及頂埔科學園區，其中，不乏鴻海、正崴、億光等知名廠商。

過去多以金屬、機械、電子零組件製造業及汽車零件製造業廠商為主，近年則因產業升級需求、中美貿易戰與疫情影響、工業區土地需求外溢等利多加持，再加上本身土城區交通便利、鄰近高階人才豐沛、產業所需供應鏈重新布局，成為許多企業投資發展工業的熱區。

柯宏安指出，土城工業地產受惠於軌道經濟學加持，除了現有捷運板南線外，未來還有捷運萬大中和樹林線及三鶯線，除可串連新北、桃園產業帶，對於招募人才也更有吸引力，因此，企業進駐意願大為提升。

土城工業地產成交近百億

信義全球資產公司統計土城區近五年來的工業地產交易，從板信銀行於2015年12月斥資13.3億元購進員和段工業土地2558坪後，隔年，鈞永科技買進亞德客工業廠房，之後，直至2019年8月才有和泰汽車進場購置沛陂段廠房，總計3年才成交26.7億元。

但今年截至10月止，上市櫃法人總交易金額累計119億元，為今年新北市交易最熱絡區域，又以德恩建設及長虹建設等建商投資金額占最大宗，兩家公司投資近百億元，更顯現出土城區工業地產交易熱絡的盛況(表二)。

不過，投資眼光最精準的，首推國泰人壽，其早在2012年就開始布局土城工業土地，以43.7億元買下一萬多坪土地。

國泰人壽為促進土城工業區產業發展，配合新北市政府都更三箭及招商一條龍政策，在土城工業區進行都市更新並加碼投資48億元，將興建地上10層及地下1層的廠辦大樓，預計於2023年第三季完工。

國泰人壽於10月15日舉行開工動土典禮，該開發基地面積為2.32公頃，總樓地板面積達9.91公頃，未來預計引進物流業、資通訊、電子零組件製造、網路IC及新創產業進駐，創造約三千個就業機會。

吳明機另指出，土城工業區是由經濟部工業局所主管的園區，民國六十四年落成啟用迄今已有許多建物已逾40年。因此許多廠商配合市府推動的都更三箭政策實施都市更新，促使園區市容改善，提供有利於產業升級的環境。

五大都更廠辦案受矚目

截至目前為止，在土城工業區內，透過市府「招商一條龍」專案服務，通過都市更新核定的開發計畫已有中華工程、國泰人壽、華南金資產管理、安澤建設及勝仁針織等五案(表三)，透過都市更新手段，不僅能改善建築安全及整體市容，更促進土地更合理利用，延續工業區產業機能，使該工業區成為現代化科技園區楷模。

而中華工程早於今年8月13日舉行「中工土城AI智慧園區」的動土典禮，將在5.3公頃的基地上打造全新四棟全新大樓，總樓地板面積十．五萬坪，預計2023年完工，屆時將成為新北市最具地景性建築物。

董事長朱蕙蘭表示，「中工土城AI智慧園區」未來將引進國內外AI上下游軟、硬體研發、製造及系統整合等產業，創造至少一萬個就業機會，開創新北市工業區立體化重要的領頭羊，中工以築巢引鳳形成AI產業聚落，將土城打造為科技重鎮，進而形塑新北市成為具競爭優勢之AI產業發展環境，而完工後的建築，除了部分為集團自用之外，其餘採租賃方式招商，目前已接獲不少上市櫃廠商洽詢相關資訊。

而最近於11月24日舉行新建工程上樑典禮的華南金控都更案，華南銀行與華南金資產管理已投入20餘億元，興建「華南銀行資訊大樓」及「華南頂埔科技大樓」。

在今年新冠肺炎疫情衝擊各行各業的辦公型態後，各企業都針對新建的企業總部或新廠辦大樓，要求符合各種辦公需求及具有防疫功能。

華南銀行興建的新資訊大樓為地上12層、地下3層、總面積約5,597坪之辦公大樓，其中3至7樓之華銀資訊中心機房，以「電腦不停機狀況可同時進行各項機房供電、空調、消防等設備維護」之標準進行規劃，且具備長時間自行發電功能，能因應地震、水患、戰爭等災害所引起之長時間停電問題，確保銀行營運不中斷，隔震系統更已取得台灣建築中心耐震設計標章認證，可抵擋七級地震。

「華南銀行資訊大樓」暨「華南頂埔科技大樓」，是政府推動都市更新政策以來，公股金融機構第一個完成的自辦都市更新案，也是經濟部工業局開發產業園區通過都市更新申請的首例。

華南金加重都更業務

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示，經過此次自有資產實施都市更新的成功經驗後，華南金融集團在都市更新實施者的專業與經驗方面已領先國內同業，儼然成為政府推動都市更新政策以來，以自有資產帶頭推動都市更新的示範金融機構。張雲鵬表示，未來將運用集團旗下子公司的金融專業及都市更新經驗，持續力挺政府推動都市更新之政策，共創台灣都市及產業新風貌。

除了上述三件已動工的都更案外，柯宏安表示，德恩建設也在今年以38億元向達欣工程買下其在2014年所購入的景德製藥土城廠。而今年工業地產總金額最大的一筆，即為長虹建設以61.39億元投資土城工業地產，位於捷運永寧站出口旁，將興建辦公大樓。

柯宏安表示，目前土城工業土地的行情，近捷運站之土地行情每坪約五十至六十五萬元間，離捷運站較遠的土地行情每坪則約40至55萬元。

市府為土城區明德段進行招商

國內疫情趨於穩定，中央及地方攜手振興國內經濟，新北市政府經濟發展局與國有財產署攜手合作，釋出面積約0.18公頃，位處土城暫緩發展區精華地段之「新北市土城區明德段27地號國有土地招商案」，以設定地上權方式進行招商。

新北市經濟發展局指出，明德段國有土地招商案，位處捷運板南線海山站、土城站及萬大線二期LG10站中心點，鄰近今年4月開幕營運之新北市立土城醫院，車行10分鐘內可上國道三號及台65快速道路，區位交通便捷，另搭配附近日月光商場、裕民路商圈、中正路商圈、土城國民運動中心等，區位生活機能優越。

本案基地屬第二種商業區，可作為辦公室、餐飲、商場、休閒運動、安養照護等設施使用；將以設定地上權方式推動，提供廠商50年興建營運，得續租1次，續租租期20年，合計70年。開發權利金為1.2億元，並自第6年起每年收取定額營運權利金，另依各年度預估營業收入計算是否收取超額營收權利金，租金則以簽約當期公告地價年息2.5%加計當年度公告地價年息1%計收。

經發局表示，近年已陸續完工開幕之秀泰生活樹林店、新莊宏匯廣場等商場皆為市府辦理之公有土地招商案，皆為當地繁榮帶來正面效益，加上今年「招商一條龍專案」協助落實投資之迪卡儂三重旗艦店、興富發金山凱悅飯店、板橋馥華艾美酒店、樹林智選假日酒店等國際招商實績，可望提供更多當地就業機會，並持續帶動新北市整體經濟發展。

轉載自理財周刊/文章來源：理財周刊記者顏瓊真

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