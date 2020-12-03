存到全額才買房很傻嗎？網揭：老爸是對的

買房是人生大事，要一次付清更是不容易，大部分的人都是先存到頭期款，再向銀行貸款分期支付，以減輕還款壓力。但一名網友卻表示，不喜歡欠錢的不安全感，所以雖然家裡一直叫他買房，但他決定先拿錢去買美股ETF，等賺到800萬時再來一次付清買房，但一直被老爸罵是智障，因此想詢問大家的意見，沒想到網友意見居然一面倒。

原PO在PTT發文指出，他現在27歲，年薪穩定在120萬到130萬元左右，因為吃家裡住家裡，一年估計可以存100萬元。但家裡一直叫他買房，總覺得很沒安全感，萬一工作突然沒了怎麼辦？也不知道賣不賣得掉？搞不好被法拍，很虧耶！

因此，他想到把錢拿去買美股ETF，等買到價值800萬的時候再去買房，大概35歲前能達成，再加上老爸贊助的頭期款，這樣貸款也沒壓力了，隨時都有錢還清，但老爸一直罵我智障，認為等他存到錢，房價不知道就漲多少了，請問這樣很傻嗎？但他就不喜歡欠錢的不安全感啊！

想不到貼文一出，許多網友都一面倒對原PO不以為然，反而贊同他老爸的看法，「很傻，因為你永遠存不到」、「投資一定有風險，投資有賺有賠，投資沒有穩賺不賠」、「傻，因為你的投資也不一定會如你預期的漲」、「說實在如果你存錢的速度跟得上房價的漲幅那還滿猛的」、「笑死，房屋是會漲價的，你存款速度根本追不上房價」、「蠻傻的，有本錢不槓桿，你爸才是對的」、「台灣房子平均一年漲快10趴，除非你一年內籌滿錢」。

但也有人認同原PO看法，「自己爽就好，你管別人怎麼講」、「跟你爸說回測美股年複合成率比台灣房價還高!」、「不傻啊，我家也是10幾間房都現金買沒再貸款」。另外，還有人提出實用的建議，「土地才是最值錢的，去買土地才對」、「沒工作再賣就好啊，而且還有1-3年的寬限期」、「不覺得有錯啊，有些風險擔不起，不過你可以買來租出去給別人，這樣風險就小多了」。

文章來源：PTT

（中時新聞網 葉明芳）