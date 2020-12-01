陸房市搶購再現?深圳新房熱 搶到就買?!

《證券時報》報導，事實上，無房者在本輪深圳新房熱潮中被賦予了優先選房的資格，但許多無房者卻陷入了尷尬。而在最近，深圳新房市場的火爆再度引發討論和市場聚焦。

直接訴求 期待價格翻漲

「最近我加了4、5個深圳建案新屋搶購群組，看著裡面聊的買房之事，雖說不能保證真實性，但從群組聊天內容來看，先不說動輒過千萬的新屋還是萬人搶，我幾乎沒有看到有人討論新屋坐向、樓層、戶型實用性等問題。」已經連續參與申購5個新建案的李熙（化名）終於成功搶得其中一個新建案，他甚至說：「如今在深圳買房，怎麼會變成這樣？」

「不管怎麼樣，樓層、戶型這些買房指標在價格差面前顯得微不足道。」李熙向記者展現出手機裡好幾個搶房群組的內容，裡面幾乎沒有人關注房子本身品質的指標，反而在選房現場聽到最多的是這麼一句話，無論剩下什麼樓層、戶型，只要有房買，什麼都不挑，他們直接訴求是期待現有房價至少能翻倍。

有房者 人頭代購存風險

有房者也沒錯過這股熱潮，對搶房亦是興致勃勃，甚至動到用人頭（在大陸稱房產代持）買房的念頭。不過用人頭買房，卻存在不可測的風險，尤其是房價飆漲時，人頭戶可能會不認帳。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，用人頭買房的作法不能只是看到投資炒房，看到房價上漲的結果，如果後續房子賣不掉，或者引起被借名購房的人一些其它損失，就會導致很多問題和矛盾，而且對於這種糾紛，各地判決結果不同。對於想利用這種方式購房的人來說，「不要覺得自己有辦法去掌控一切。」

自從「715樓市調控新政」後的4個多月來，深圳房市出現了意想不到的兩極化結果，一面是新屋搶購高溫不退，一面是中古屋業主掛牌價格居高不下導致成交腰斬。在這些背景下，是8至10月這3個月成交量連破4000套的新屋市場，12月也預期將與11月同樣火熱。(旺報 龔俊榮)

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