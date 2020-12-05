房價趨高 是假性需求?還是合理趨勢?

資金充沛與利率偏低，促使基期低的中南部房價高漲，而預售紅單炒作，將會造成市場假性需求過度氾濫，也將影響房市健全發展，政府不可不防。

內政部日前發布今年第二季住宅價格指數，全國指數為105.39，已連續七季創新高，六都除了台北市外，其他五都都持續創歷史新高，其中台南年漲幅5.46%最多。

從六都房價來看，官方資料只有台北市離2014年第三季的歷史高點尚有7.5%的落差，其他五都皆創歷年新高，台北市房價表現雖有資金行情，但仍然有漲不動的趨勢，中南部因基期低、新興工業區聚集新的住宅商機，房價呈現明顯反彈。

雙北房價高檔難漲，中南部房價基期低，尚有較大漲幅空間

依據吉家網市場中心季報統計，截至今年第二季，中古屋市場六都房價除了雙北市，其餘四都都早已創新高價，桃竹地區在2019Q4、台中市在2019Q2、台南市在2019Q3、高雄市在2019Q3都分別創新前波高點。

台北市均價每坪59.19萬，與上波2014Q2高點65.7萬尚有價差-9.91%；新北市均價29.85萬，與上波2014Q1高點32.64萬尚有價差-8.55%，桃竹地區均價19.69萬，與上波2015Q3高點18.2萬，創新高價+8.19%；台中市均價19.58萬，與上波2014Q3高點17.76萬，創新高價+10.25%；台南市均價15.49萬，與上波2015Q2高點13.5萬，創新高價+14.74%；高雄市均價18.12萬，與上波2015Q3高點16.2萬，創新高價+11.85%(如圖一)。

雙北房價漲幅有限，預售紅單炒作較不易

吉家網企研處長莊文樹表示，吉家網統計數字與官方統計最大差異在雙北市，新北市因前波多頭2014反轉向下後，2016Q1至2017Q4期間，因建商大幅殺價取量，成交物件利用巨額裝潢補貼金額取代成交折扣金額，登錄成交價高於實際成交價達8~10%之多(俗稱虛價登錄)，以致官方統計新北市房價就造成較大誤差，實際上雙北市房價離上波高點尚有一段距離，台北市雖然虛價登錄沒有新北市嚴重，仍然也有約5%的誤差。不同於其他四都，雙北房價近兩年來每年漲幅都在3.5%以內，與經濟成長基本面同步，房價處於溫和緩升格局。桃竹地區因為交通建設與大台北都會擴大到桃園，在一小時生活圈的比價上，房價只有台北三分之一，未來發展空間頗大，台中、台南、高雄各都，在低基期的房市中尚有一段成長空間。

桃竹、台中、台南、高雄市預期漲幅空間較大，紅單炒作延燒程度明顯較多

上述六都房價中，桃竹地區、台中、台南、高雄，房價一年漲幅達9~16%之間(如圖二)，因此，預售市場就有紅單炒作空間，建商與代銷商為求銷售立於不敗之地，在未正式的潛銷期就會有紅單預購優惠價，通常下了小訂20~30萬，一坪可享受3~5%的優惠價，一旦紅單預購活絡，正式公開房價就會往上推，對於紅單炒作者，在短短時間內就能有一倍甚至兩倍的投報率，這種紅單利差，當然是處於房價有10%以上預期漲幅的區域，才能有炒作環境，雙北市依目前微幅的漲幅中，操作紅單不易，因此預售紅單炒作現象延燒程度是「南勝於北」。

紅單炒作是房市亂源，慎防假性需求氾濫，危害市場健全發展

繼2014年高點之後，今年台灣房價指數再創下歷史新高。這波買氣由北向南，房價越漲越高，逼得政府不得不出手，資金浪潮是支撐房地產熱況主因，政府也開始針對房地產市場的走勢特別關注，尤其是預售市場紅單炒作亂象，慎防假性需求氾濫，危害市場健全發展。內政部十月底更祭出史上頭一遭，跨縣市同步就桃園市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市六縣市，針對二十三個建案做聯合大稽查。惟這項稽查行動未來應該由各都會主管機關積極落實，針對不法炒作行為嚴懲重罰，才能促使房市建立在剛性需求的健康軌道上。

文章來源：理財周刊1057期解碼房市 李同榮

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