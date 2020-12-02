莊孟翰：房市壓抑對策 務必多管齊下

兩年來房價不斷飆漲，加以台股突破一萬三千點，再創歷史新高，最近又傳出缺工，連帶建案新發包價格，鋼筋、混凝土近一年漲幅高達五○％，模板工上漲五○％，裝修工、泥作工、機電工等工資也全面上漲情事，導致房價在「需求拉動」與「成本推動」情勢下不斷飆漲，主管機關警覺到如再不多管齊下，一旦資產泡沫化成形，必將嚴重影響整體經濟。

Q：請問莊教授，究竟應該祭出哪些有效對策，才可成功遏抑不斷高漲的房價？

雖然目前主管機關已凝聚共識，必須多管齊下才能有效抑制房價，惟仍有不少死角必須逐一堵漏，政策才能有效落實，例如壽險業、金融業爭相搶購房地資產，其次，都市更新也大量挹注開發資金，凡此，都是助長房價之另一管控死角。

繼十月三十一日內政部會同行政院消費者保護處、縣市政府消保、地政及建管單位，針對六個縣市，包括桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市等共23個建案進行大規模聯合稽查之後，最近央行兩次邀請辦理房貸主要銀行座談會議，一再要求商業銀行對於不動產授信風險務必加強控管；另外，金管會也緊盯銀行授信。

至於財政部則表示，希望各地方政府按照現行房屋稅條例規定，對多屋者訂定較高稅率，重新合理評定新成屋稅基，以抑制囤房。

其次，查稅是短期措施，囤房稅稅率或稅基的調整則納入中長期房市調控措施考量，由此不難了解近期各相關機關對於房價不合理上漲之嚴重關切，至於未來遏抑房價措施必然也是多管齊下。

當前各主管機關一致的共識咸認房市問題必須跨部會解決，並且聚焦於非打房而是要引導房市穩健發展，至於投機性買盤則必須遏抑，以免房價愈漲愈高，一旦資產泡沫化成形，不僅會造成建築產業流動性風險，連帶將導致金融業系統性風險，最終則會影響實體經濟與就業機會。

央行一再宣示之主要措施 ─避免銀行資金過度流向不動產，間接助長炒房、炒地

銀行信用資源宜合理配置，勿過度流向不動產放款，避免銀行授信間接助長炒房、炒地，導致房價不合理上漲。 銀行應對借款人充分揭露貸款負擔資訊，並提醒其注意財務規劃。 銀行應善盡企業社會責任，引導資金投入實質投資，有助提高就業，增加國人所得。

金管會要求強化不動產授信風險控管 ─針對金檢常見八大缺失態樣，加強監督控管

金管會則是要求強化不動產授信風險控管，尤其針對近年金檢常見銀行不動產放款，計有法定限額控管、徵信作業、不動產鑑價、例外案件管理、貸後管理、餘屋貸款、豪宅貸款及土建融貸款等八大缺失態樣，應加強監督控管。

附表謹就99-108年中央銀行公布之房價壓抑措施分別彙整，以供參考。

文章來源：理財周刊/理財周刊副社長 莊孟翰

莊孟翰

前淡江大學產業經濟系副教授

德明財經科技大學客座教授

中華民國不動產交易安全策進會第二、三屆理事長

理財周刊副社長

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