政府雖緊抓「炒預售」 中古屋11月交易續燒

政府緊盯房市炒作與過熱現象，對預售市場產生寒蟬效應，不過11月中古屋市場仍維持高檔，信義、永慶等五大房仲旗下門市11月交易量普遍較上月持平至月增一成，較去年同期增一至四成。

根據大型品牌房仲業者自結11月旗下門市交易量，信義房屋月增2.5%、年增10%，永慶房產集團月增3%、年增27%，住商機構月增6%、年增34.5%，台灣房屋月增9%、年增39.1%，中信房屋月減0.8%、年增23%，普遍仍維持今年下半年以來的高檔表現，房仲業者認為，政府近期打房聲浪再起，對於預售市場產生相當威嚇作用，不過成屋市場在自用型產品撐盤下，買氣相對穩定。

永慶房產集團業務部協理謝志傑表示，近期政府查紅單行動，不過目前房市仍以長期需求為主，房價沒有短期飆漲的理由，隨著美國大選底定，而疫苗研發、量產也陸續傳出捷報，民眾對於經濟發展看法轉趨樂觀，11月中下旬房市買氣持續增溫，若國際政經局勢與國內疫情沒有大幅改變，這波年底購屋需求應可延續至農曆年前。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，下半年起買氣回流明顯，不過政府對於部分區域過熱的房市也開始緊盯，央行也開始要求銀行注意放款風險，尤其預售個案換約轉手因為沒有房地合一稅，吸引部份投資需求買進，須留意未來政府是否針對該類需求出手降溫。

中信房屋總經理張世宗表示，隨著政府釋出打房意向並大動作稽查相關交易後，11月不動產交易確實稍見冷卻，尤以新建案及新成屋影響最鉅，中古成屋交易雖略有影響，但並未熄火，中古成屋房價水準仍較預售、新成屋為低，交易大致穩定，且交易是由買賣雙方決定，在產品選擇多元的狀況下，較不易受單方面價格炒作。

住商機構企研室經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，在第四季雖有打房風聲，但對預售場影響較深，仍不影響成屋交易進度，傳統旺季效益持續。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖預售市場受到查稅風聲影響，近期買氣略有所收斂，但中古市場仍是自住購屋族的主流，尤其到了年底傳統購屋旺季，不僅需求大，待售期也縮短，尤其有利多題材的區域，像台中捷運沿線的北屯、北區，桃園青埔，台南南科周邊的新市、善化一帶，成交速度加快，不過價格仍走平穩路線。

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