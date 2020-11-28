被課重稅也無感 短期買賣件數近五年翻倍

財政部近日公布最新財稅資料顯示，持有一年內短期轉賣不動產件數，近五年呈現倍數成長，從近三千件成長到近六千件，顯見投資客寧願被課重稅也要買賣不動產，導致短期交易熱絡，惟平均每件稅額逐年下滑，主因是短期出售標的多為低總價。

另外，部分投資客搶在近兩年獲利出場，將持有兩年、適用20％房地合一稅率標的出售，不僅交易件數創新高，連平均每件稅額也創新猷，可見高總價房屋持有人為求節稅、仍以持有兩年再轉賣居多。

據財政部最新財稅資料統計，個人適用房地合一最高稅率45％（持有一年內轉賣）件數從2016年的2,790件成長到2019年5,878件，成長約一倍，今年前三季則為5,565件，估計全年件數將創下歷史新高。

而適用稅率45％課稅金額從2016年的5.3億元成長到2019年的7.8億元、約增加四成，今年前三季為7億元，同樣有機會創新高。

不過，在件數、稅額攀高之際，適用稅率45％案件中，每件平均稅額卻逐年降低，依照統計，每件短期買賣平均課稅額從2016年的19.1萬元下降到2019年的13.4萬元，今年前三季更降到12.6萬元，顯見多為房市的低總價標的。

另個人持有不動產一年以上、兩年以下轉賣適用稅率35％案件數，從2016年1,659件到2019年3,359件，同樣成長約一倍，今年前三季也有2,915件的表現，有望續創新高。

而適用稅率35％課稅金額從2016年的4.9億成長到2018年的8.6億元，2019年則小幅下降到7.1億元，整體而言稅額約增加45％，至於今年前三季為6.5億元，有望挑戰最高2018年水準。

此外，在適用稅率35％案件中，每件平均稅額在2016年為29.5萬元、2017年驟降至20.4萬元，但2018年又回升、達到30.2萬元高峰，2019年後則下降至21.2萬元，今年前三季為22.5萬元，低總價、高總價案件皆有。

至於個人持有不動產兩年以上、十年以下轉賣適用稅率20％案件數自2017年到2019年為逐年成長，從990件飆升到14,624件，今年前三季已達到19,623件提前刷新紀錄，估計為房市回溫，投資者趁勢將2018年以前的建案轉手賣出解套。

而適用稅率20％課稅金額從2016年的2.2億飛躍性成長到2019年的45.4億元，今年前三季更達到65.8億元提前創新高，整體而言稅額約增加31倍，每件平均稅額也從2016年19.9萬元逐年攀升到2019年31.1萬元，今年前三季更達到33.5萬元續創新猷，可見高總價房屋交易熱度。