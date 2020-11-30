賴正鎰：房市尚未回溫 中小坪數比大坪數好賣

台灣房市回溫，第三季更傳出不少「秒殺」的完銷個案，另有人炒短線，引來政府部門要打房的疑慮，但商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰認為，其實房地產沒有像外界想像的那麼熱，尚未全面回溫。

賴正鎰指出，Q4全球進入新冠肺炎的後防疫期，疫苗研發不斷有好消息，但全球疫情未能歇緩，全球仍嚴陣以待。

鄉林不動產研究室指出，台灣疫情相對穩定，持續吸引台商回游及企業加碼投資，台股持續攻上歷史新高點，根據內政部統計數據，今年光是前8個月的土地買賣交易筆數，不僅較去年成長7.4%，成交總額已經高達1兆698億元，預估今年全年的土地需求與熱度，可望創下近5年新高。

儘管房市土地熱與中小坪數熱銷情況，傳出央行可能祭出熱門地區要限制貸款成數等作為，但賴正鎰認為，其實房地產沒有像外界想像的那麼熱，尚未全面回溫，50坪以上的中大坪數去化速度還是不高，真正比較好賣的是28至42坪的中小坪數。

賴正鎰表示，現階段很多台商及原本在國外求學的台商二代都回台避疫，閒暇也到處尋找投資標的進行置產，50坪以上中大坪數的置產購屋族群已經開始慢慢出現，預計明年將有新一波的房地產推案新趨勢出現。

不過，他也呼籲房地產業界應自律、不炒作議題，各縣市不動產投資公會也應約束會員，而房地產方興未艾，賴正鎰希望政府應尊重市場機制，維持市場自由運作，不需要制定太多信用管制等措施。

文章來源：理財周刊/理財周刊記者顏瓊真

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