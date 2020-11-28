「法拍指標」也失準？！

過去房市好壞的觀察指標之一是法拍件數多不多，一旦法拍案件過多，可能凸顯房屋持有人繳不起房貸，房市崩壞的現象，但信義房屋以過去4年房市走跌，但法拍件數卻反而量縮情況指出，「法拍指標」已失真。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常法拍可以做為景氣判斷指標，同時過多的法拍屋也會對市場交易產生影響，不過，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，國內的法拍拍定成屋總件數已經連續6年剩下兩千餘件，大約較金融海嘯高峰時量縮逾8成。

以近10年的統計資料顯示，景氣最不好的2014~2017年，市場法拍的拍定量並未明顯增加，但金融海嘯2009年法拍的拍定量一口氣衝到1.6萬件。

曾敬德表示，今(2020)年雖然同樣有疫情衝擊民眾就業，但政府很快就啟動紓困方案，提供受影響的民眾可以展延本金或利息，加上市場景氣快速復甦，受影響的民眾也可以快速變現，因此今年也沒有出現銀行房貸的壞帳大增而流入法拍的狀況。

統計顯示，金融海嘯當時發生後，法拍潮出現在2008年與2009年，2009年法院拍定成屋總件數達1.6萬件，金額達到690億元，隨後房市復甦從2014年起每年的法院拍定成屋總件數就跌破3千件，較2009年量縮8成，今年上半年也僅有1228件，拍定金額約為138億元。

曾敬德表示，由於許多老屋主房貸金額所剩不多，並沒有還款壓力，另一方面整體就業狀況也大致穩定，不像國外需要政府派發救濟金那樣嚴峻，且當前房市景氣需求熱絡，若財務狀況出問題，要將不動產變現也相對容易，因此法拍數量則持續維持在低檔水準。

法院拍定成屋件數與房地拍定總金額

文章來源：理財周刊/理財周刊記者顏瓊真

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