買屋選大3房或小4房？選錯「家人秒變室友」

買房一直是許多民眾人生目標之一，但房價一直居高不下，令人遲遲找不到進場的好時機，但也有不少人努力打拚存下頭期款買房。

有一名網友表示近日有意要買房，但疑惑「買屋的時候，『大3房和小4房』該選哪一個好？」沒想到引發不少網友熱烈討論外，答案也一面倒直言「解決超多問題」，引起熱議。

原PO於PTT home-sale版以「大三房or小四房」為題指出，朋友最近有意要買房，看了許多建案，也做了許多功課，目前以28至32坪的4房為優先考量，由於家中成員有4人的狀態下，因此就不考慮3房。

原PO表示，其實以28至32這個坪數來說，早期都是大3房為主，若在看房時，刻意撇除3房，如此一來能看的物件就會因此少許多，但友人相當堅持只看4房，原PO也不停地苦勸「若是只看4房，要馬就是整間都很小，或是其中一間房很小」，會使空間反而不好運用，因此他想問網友的意見「如果是這種坪數，大3房還是小4房好？」

文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓，而網友更是一面倒選「4房」，並認為「小四房，書房共用可以凝聚家庭」、「小四， 有一間可以當儲藏室或是書房客房」、「小四！儲藏室很重要」、「小四房，儲藏室可以解決很多收納問題」、「我們是小四房因為跟長輩住，等以後不在打算改成書房空間」；其中也有一名網友透露「大三房就會變放學吃完飯就回房間，反而像室友。」

文章來源：原文出處於此

（中時新聞網 楊雅婷）

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