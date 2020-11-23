北市下個房市夯點？大咖建商積極搶進北士科

台北市下一個最夯的房市熱點在哪？答案是面積廣達90多公頃的「北投士林科技園區」，被喻為繼內湖科技園區、南港軟體園區成功開發後，台北市科技走廊最漂亮的一塊處女地，在台北市政府積極作多下，吸引眾多大咖建商搶進。

市府作多 建商急卡位

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，台北市可開發素地難求，而在北市府積極推動士林再生計畫下，士林北投區域將有台北藝術中心、台北科學藝術園區、捷運環狀線北環段、捷運士林站TOD案、劍潭站TOD案、士林北投科技園區、T16~18智慧健康園區等重大建設，加上民間自辦士林紙廠開發、新光紡織廠舊址開發、陽明戲院重建等大型開發，使得近二年此區已受建商高度關注，且辦公、廠辦開發比例提高。

今（2020）年截至10月止，共出現六筆交易，累計總金額110億元（如附表），比去年一整年大幅成長120％，而近二年搶進的都是上市櫃建商，包括華固、國泰、長虹、遠雄、新潤、聯上發及達麗等大咖建商前來搶地。

其中，最積極加碼的是華固建設，繼去年連續兩次出手約31億元，拿下兩塊共約1722坪的土地後，今年再出手10.14億元取得641坪土地，合計已砸下41億元，搶得2300多坪土地。

其次是長虹建設，去年也連續出手共13.35億元，取得兩塊共835坪土地。

而遠雄建設則在今年接連出手搶進，分別以20.58億元搶到1700多坪北士科土地，另也以27億多買進周邊北投區土地1736坪，顯見其也非常看好北投土地未來的發展。

建商插旗蓋辦公及住宅

創意家「恆合江山」專案經理葉鑑儀指出，北士科園區占地90公頃，近兩年完成徵收，進入實質開發階段後，就吸引不少大型建商紛紛進場卡位，而建商透過合建或買斷方式「插旗」，開發辦公大樓或住宅大樓。

在辦公大樓的需求上，因美中貿易戰激勵海外台商回流潮，加上新冠疫情重擊全球，部分產業鏈正重新布局、返台卡位，北士科園區可望成為辦公新聚落。

目前動作最快的是華固建設順利取得北士科園區的第一張建照，在去年九月就動工，興建純辦公大樓「華固富創中心」。

柯宏安表示，北市辦公供不應求，在企業總部搬遷需求旺盛下，士林北投的商用不動產將有望成大型企業搶進駐之地。

目前的租金行情，以劍潭站旁東西向劍潭路以南、承德路四段區域，中古商辦每坪的月租金行情約落於1550至1850元間；劍潭路以北區域，新建的商辦，預計行情會落於2000元上下。

而北投士林科技園區目前興建建案包含中鼎集團第二總部大樓及華固創富中心，此區預期引入科技、生醫產業等相關事業體進駐使用，推估未來廠辦的租金行情將會落在1100元至1500元區間。

至於住宅市場，達麗建設也跟著「錢」進往北士科園區，砸下17.7億元，向暘潤開發投資公司買下約1500坪土地，將開發總銷約44億元的住宅大樓對外出售。

距離北士科園區步行僅10分鐘的「恆合江山」，不但建築結構為SRC崗石、0.28G百年高耐震，還榮獲國家級綠建築標章「鑽石級」，葉鑑儀指出，該案面對200多萬坪的關渡平原與基隆河的景色，目前詢問度相當高。

葉鑑儀表示，相較於內科與南軟，北士科不僅具備先天優勢，特別在開發過程中，臺北市政府主導性較強，保留相當的市有土地，有助招商引資，加速園區成形，另有新光紡織、士林電機、士林紙業「士林三寶」重大開發案，可望發揮更優於內湖、南港重大開發案的加值效應。

（顏瓊真）

文章來源：理財周刊