央行邀銀行喝咖啡 房貸未來將如何？

央行於11月13日邀請辦理房貸主要銀行座談，分別就房地產景氣看法、購屋及購地貸款之授信風險控管等議題交換意見，籲請銀行配合辦理之重點有四，包括辦理購屋貸款，尤其對投資戶，更應落實授信5C、5P原則，其次，對於借款人要求提高貸款成數、延長寬限期或貸款年限等房貸案件，以及建築貸款與辦理餘屋貸款時應強化風險控管。

央行表示，受邀參與座談的銀行共有六家，佔國內房貸業務近五成，希望大家都能夠充分配合辦理，以期壓抑房價投機炒作歪風。

落實授信5C、5P原則 ─應著重貸款人信用評估

一、貸款人信用評估：

央行之所以會在此時提醒銀行辦理購屋貸款時要落實5C與5P原則，主要係因近期房價投機炒作，表面上看似已平息，其實檯面下還是存在不少紅單轉手之監控死角，倘若未能及早部署因應，最後不僅房價高漲，全民受害，連帶波及其他產業資金運轉，甚至影響整體經濟與就業。

此一問題只要回顧一下1986~1991年日本泡沫經濟，以及2008~2009年全球金融危機，所導致房價大幅重挫之後遺症，即可充分了解其對整體經濟衝擊之嚴重性。而當前更重要的是，如果無法遏抑投機炒作歪風，一旦房價再度飆漲，不僅會更加削弱首購族的購屋能力，更會造成貧者愈貧、富者愈富的嚴重後果，不只無法對下一世代年輕人交代，值此人口老化與少子化快速變遷情勢下，又怎能責怪年輕人不趕快結婚生子？

因此，政府責無旁貸的要即時提出有效的因應對策，央行此際適時邀請辦理房貸主要銀行座談，分別就房地產景氣看法、購屋及購地貸款之授信風險控管等議題交換意見，籲請銀行配合辦理，不僅有其必要，而且更應該超前部署，防患未然。

至於5C與5P原則，一般購屋者大都不甚了解，購屋時都是僅憑建商八成或九成貸款，就貿然下訂簽約，及至交屋才發現條件不符而進退不得，在此謹就5C與5P原則略述如下，以供參考。

所謂5C原則，係指品格（Character）、能力（Capacity）、資本（Capital）、擔保品（Collateral）、企業前景（Condition of business）；所謂「5P」係指People（借款戶），亦即貸款人有無退補、拒絕往來、遲繳、逾期或強制停卡等情事，其次為Purpose（資金用途）、Payment（還款來源），至於Protection（債權確保），亦即擔保品品質，另外則是Perspective（未來展望）。此外，一般核貸過程都會仔細查閱聯徵紀錄，因此，購屋者就應格外注意以上所述5C與5P原則之相關規定，以期順利達成購屋願望！

至於投資戶應落實授信5C、5P原則，並嚴審貸款條件，主要在於慎防投資客假借他人名義申貸，俾免貸款資金流入非實質需求，而再度增加空屋餘屋問題。

二、貸款條件：

對於借款人要求提高貸款成數、延長寬限期或貸款年限等房貸案件，現階段雖然銀行都強調謹守七成門檻，惟若加上一成信用貸款，建商又擅自增加一成分期付款，就可達到「10%自備款」的廣告訴求目標。惟此一九成貸款作法，一旦景氣逆轉，建商必然會面臨無法交屋難題，而導致流動性風險，嚴重者更會危及金融業而出現系統性風險，因此，要求銀行加強風險控管，就當前過分飆漲的房價確實有其必要。

三、建築貸款：

在當前超低利率情況下，為防止建商藉機囤積土地，從嚴約束銀行辦理建築貸款時應將相關動工興建時程、資金用途等納入授信內規，並強化貸後管理，亦相當符合事實需要。

四、餘屋貸款：

現階段市場空屋餘屋充斥，不僅影響整體房市健全發展，更嚴重扭曲資源配置，因此，銀行在辦理餘屋貸款時就應加強風險控管，俾免景氣逆轉淪為呆帳而危及自身營運發展，90年代房價暴跌之後遺症足為借鏡。

至於11月13日中央銀行邀請辦理房貸主要銀行座談，籲請其持續強化不動產授信風險控管相關事項，詳請參閱以下附表。

13日邀請辦理房貸主要銀行座談，分別就房地產景氣看法、購屋及購地貸款之授信風險控管等議題交換意見，籲請銀行配合辦理之重點如下：

一、銀行辦理購屋貸款，尤其對投資戶，更應落實授信5C、5P原則，嚴審貸款條件，並慎防投資客假借他人名義申貸之情事，避免銀行資金流入非實質需求。

二、對於借款人要求提高貸款成數、延長寬限期或貸款年限等房貸案件，銀行宜加強風險控管，並向借款人充分揭露其詳實貸款負擔等資訊，以及提醒其注意財務規劃。

三、銀行辦理建築貸款應將相關動工興建時程、資金用途等納入授信內規，並強化貸後管理。

四、鑒於目前市場餘屋仍多，不利整體房市健全發展及資源配置，銀行辦理餘屋貸款應強化風險控管，落實資金用途查核及貸後管理等。

不動產市場健全發展與金融穩定息息相關，與會銀行主管均同意持續強化不動產授信風險控管；央行亦將持續關注房地產市場發展及銀行不動產授信風險變化，依中央銀行法規定，經本行理事會同意，適時採行選擇性信用管制措施，以維持金融穩定。

（莊孟翰）

文章來源：理財周刊

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