全台熱門重劃區 1字頭漲贏2字頭

今年房市熱絡，全台不少重劃區正加速開發，也是當地購屋族首選，根據住商機構統計全台各，熱門重劃區近五年房價走勢，房價1字頭的南台灣熱門重劃區房價漲勢最強勁，高雄橋頭新市鎮、台南LM特區五年漲幅均約二成，不過竹北重劃五大重劃區，房價僅成長0.7％。

住商機構調查，原本房價2字頭的北台灣及中台灣熱門重劃區，如新竹關埔、台中11期，五年房價漲幅約在12～13％，桃園青埔則近7％，包含縣治一至三期、高鐵特區、台科大的竹北五大重劃區，房價則漲幅並不明顯，不過重劃區房價漲勢「愈南愈熱」，高雄橋頭漲了22.2％、台南LM特區漲了19.2％。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，近幾年重劃區房價愈低價區，漲勢愈強勁，近期房市話題亮點多聚焦科學園區、軌道經濟及商圈商場，其中又以房價不到2字頭的區域成長空間最大，以高雄橋頭新市鎮、台南LM特區來說，房價行情都從五年前約每坪14多萬元，上漲至每坪17多萬元，仍在1字頭的房價，頗能吸引首購及置產族群青睞。

郎美囡表示，近二年全台房市熱度明顯集中在中南部，原本房價水準較低，購屋負擔不大，搭配區域的議題或建設，未來發展的空間大，所以即使如橋頭新市鎮及LM特區，現階段生活機能尚須仰賴周邊區域，但房價漲勢相當強勁。

相較下，桃竹地區重劃區房價漲幅則不如中南台灣重劃區，竹北地區雖然有竹科話題帶動，不過五大重劃區中僅高鐵特區的價格顯著走揚，桃園青埔特區的房價曾有較大幅度修正，今年成屋價格成長不如預售市場。

（工商時報 郭及天）

近6成民眾預期未來半年房價漲逾3%

國泰金控今天發布11 月國民經濟信心調查，歐美秋冬疫情升溫導致景氣展望微降，風險偏好指數也承壓，不過談到房市概況，近6成民眾認為未來半年房價仍將上漲逾3%。

調查指出，近期歐美秋冬疫情升溫，多數國家重啟封鎖，使得展望指數下降，從10月的9.4大跌至11月的3.1，現況指數也走低至8.6；民眾薪資上漲預期指數微幅走揚至負1.2，已經連7月上升；值得注意的是，大額消費意願指數自上月3.4微降至2.3，顯示對未來展望的擔憂壓抑民眾大額消費意願。

近期台股高檔震盪，但秋冬疫情惡化與政治不確定性，導致風險偏好承壓，調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數微幅上揚至負2.3，風險偏好指數則自10月的7.6小幅下降至6.1。

今年下半年房市議題火熱，國泰金調查也可印證此現象，根據國泰房地產指數統計，第3季全國房地產價格指數和第2季相比，呈現「價量俱揚」，若與去年同期比，則是「量穩價漲」。

若將這次調查結果與2020年3月調查結果比較，可以發現，多數民眾認為過去6個月房價上揚，而且有59.1%的民眾預期未來6個月房價將上漲超過3%，較3月調查大幅增加28.4個百分點。

多數民眾預期房價將持續走揚，房市議題也引起相關政府機關高度重視，不僅多位財金首長表態將緊盯房市，央行昨日也二度找銀行「喝咖啡」，籲請業者兼顧企業社會責任，勿將信用資源過度流向不動產放款。

（中央社）

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