螞蟻IPO推遲 杭州房價成最大泡沫

「成也螞蟻，敗也螞蟻。」這句話讓螞蟻集團的員工們感受最深。在螞蟻集團首次公開發行（IPO）還沒被暫緩之前，杭州的房價早就因螞蟻集團要掛牌而一飛沖天，曾有間中古屋在短短4個月漲了80萬元（人民幣，下同），如今螞蟻IPO被推遲，杭州的房價立刻現世報應聲下跌，成了最大的泡沫。

根據陸媒報導，隨著今年7月螞蟻啟動上市程序，確定新總部將落腳杭州之江度假區後，周圍地區瞬間炙手可熱，一點就燃，炒房客直接放話，「做不了螞蟻的員工，可以選擇做螞蟻的房東」。

預期心理 價格追北上深

根據鏈家的數據顯示，之江10月中古屋掛牌均價較9月上漲了12.4%，部分房源掛牌價甚至直接奔著「北上深」的方向上漲，一間掛牌價本在900萬元的房子，直接漲了80萬元。這是因為螞蟻集團IPO將成功掛牌的預期，導致杭州房價的飆升。

這2年杭州的房價一直上漲，且杭州房市一直很會借力使力。自2010年調控以來，杭州房價一直處於陰跌階段，直到舉辦G20峰會那一年，迎來了轉捩點，年度漲幅達到了14.6%，未來科技城的阿里概念，除了讓中古屋漲了20%以外，一些熱門建案還上演了無數次萬人搖號搶買房的盛況。

投資者潰逃 前景不明

螞蟻將在杭州蓋新總部，更是讓當地房價漲到最高點，可是好景不常，螞蟻集團的IPO被大陸中央高層打槍暫緩後，杭州房價直接被打入冷宮。

隨著這次螞蟻IPO的推遲，不僅讓阿里巴巴股價遭遇罕見重挫，對於之江地區的房子也是一盆冷水從天降。據悉，有不少在高檔搶進杭州的投資客連夜取消意向金。

根據鏈家最新的數據顯示，在剛剛過去的這一周，之江的中古屋掛牌均價比上月微降了0.1%，而成交均價則較前一周大降了5.2%！沒有了螞蟻上市造富，目前的之江板塊暫時失去了高房價的支撐。回顧2010年的時候，杭州的新屋均價一度高居全大陸第一，連北京、上海都只能對這個城市抬頭仰望。隨後，杭州房價在經過一連串的打壓後，一度受到重創。

後來在調控放鬆後，加上G20峰會舉行等利多加持，讓杭州房價有了逆轉的機會。最近螞蟻集團的掛牌，更是刺激杭州房價的飆漲。

不料一場夢一場空，螞蟻集團IPO被推遲，讓杭州房價空歡喜，投資者也開始斷頭殺出，究竟衝擊多大，仍有待觀察。

（旺報 龔俊榮）

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