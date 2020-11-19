內湖最貴豪宅「碧湖畔」 每坪134萬刷新低

台北市內湖區最貴指標豪宅「碧湖畔」又有最新實價交易，根據全國不動產企研室統計最新實價登錄揭露，發現「碧湖畔」最新成交11樓戶，坪數為180.65坪，總價1億9020萬元，拆算單價133.99萬元，比今年6月的12樓戶134.81萬元更低，創下社區有史以來單價新低紀錄，對比2014年曾創下162.61萬元最高價的12樓戶，房價下修高達17%，可說是有感修正。

「碧湖畔」基地位於內湖路二段103巷16、18號，規劃地上26樓，共48戶，為屋齡2年的新成屋，由於正面碧湖公園，享有美麗的湖光山色，是內湖最貴的頂級豪宅，更曾創下單價162.61萬元的歷史最高價紀錄。

全國不動產總經理藍怡婷分析，觀察最新成交的「碧湖畔」行情，樓層11樓，坪數180.65坪，含4個坡道平面車位共48.25坪，每個車位320萬元，4個共計1280萬元，總價共1億9020萬元，換算房屋單價為133.99萬元，創下「碧湖畔」自推案以來社區新低價紀錄。

全國不動產內湖捷運店店東洪瑞喜表示，「碧湖畔」因有高低樓層、景觀視野不同差異，戶別價差本就大，加上內湖近來以低總價自住型產品當道，百萬豪宅市場相對冷清，應是建商出清餘屋才能有此低價行情，觀察「碧湖畔」近2年房價已下修1成，此次行情將成為該社區定錨價，低樓層價格有機會再創新低。

針對內湖近來當道的住宅產品，全國不動產內湖捷運店店東洪瑞喜指出，下半年這一波房市相當熱，成交量至少成長3成，購屋族最愛捷運步行10分鐘內物件，以總價2,000~3,000萬元的3房帶車位、5~10年大樓最夯，單價約在60~70萬元；公寓則為屋齡30~40年1,500~2,000萬元3房最受歡迎，單價約在45~55萬元。

全國不動產內湖捷運店店東洪瑞喜進一步分析，由於內湖近來購屋需求都是此類剛性買盤，只要是類似的物件、符合市場行情，30~45天內就可以轉手成交，因此內湖中古3房房價2年來也上揚1成。

至於百萬俱樂部豪宅因客群特殊稀有，房價支撐力比不上大直、大安、信義區頂級豪宅，因此房價2年來下修約1成。預計此波房市熱潮會繼續延燒2年，內湖剛性需求熱、豪宅市場冷的購屋趨勢暫時不會變。