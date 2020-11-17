預售、中古屋房價雙飆 顏炳立4字示警

面對近期全台房市熱，戴德梁行總經理顏炳立日前發布的市場觀點指出，媒體聳動式的報導，更使歡樂氣氛濃厚，稍見買氣，建商就忘形，急於拉高價格獲利，逼央行出手打房，實在不智，加上於預售屋的買氣，推升中古屋價格朝不合理方向前進，根本是混水摸魚。

顏炳立表示，台灣房市稍見買氣，建商就忘形，急於拉高價格獲利，逼央行出手打房，壓抑剛從谷底回升的台灣房市，實不令人樂見。顏炳立認為，房市復甦，欲速則不達，僅是健康回溫的買氣，卻說成案案秒殺、熱銷，逼得剛性需求的買方就範，實在不智，但無奈件傷沒策略，見到難得的買氣，就想盡花招促銷，令人擔心買氣退去，恐怕難雞犬升天。

顏炳立指出，現在的成交量，反映2~3 年前買的預售屋，也就試市場熱度集中在預售屋市場，表示未來2~3 年完工後所統計的移轉棟數必然暴增，符合2023 在盤整完4 年後，價、量應該是齊揚正式往上走。過去有很多台商在大陸投資，但隨著30 年高峰紅利結束，許多台商跑到東南亞或回流台灣，未來台灣經濟與房地產也不再依靠大陸紅利，能走出自己的路。

至於中古屋及現貨方面，顏炳立表示，也出現極不合理的房價，最近常被問，可不可以買房子，價格合理不合理，他第一時間聽到賣方的開價，用專業縮短思考時間，就知道房價極不合理，顏炳立推論應該是看到買氣上來，房價就要混水摸魚。

顏炳立舉例，台北市大直區80 幾坪，屋齡16 年，開價每坪165 萬，把中古屋當新成屋在賣，明知道賣不掉，仍堅持曾經的房價，附近的20 年以上的中古屋合理價約為每坪75 萬，屋齡10 年也才112.5 萬，所以正常價應該落在90 萬。

顏炳立認為，買氣不熱，更應該反映市場合理的房價，若以釣魚方式等買家，只會徒勞無功、浪費時間。房市不是不好，不好的是價格開不合理，不認為市場會下來，不服輸的人性，才是市場訊息紛亂之源，市場都已經採實價登錄了，房價也透明了，就應該回歸市場正途，才是真正的市場。

（中時新聞網 呂承哲）