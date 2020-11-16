顏炳立：房市增溫 不代表房價要大漲

「房市總司令」戴德梁行董事總經理顏炳立表示，儘管疫情後的目前房市，價、量都逐漸增溫，買氣也超越10年前，但也不意味著房價要大漲！因為目前及未來的主流仍是剛性需求。總體來說，房市還處於健康狀態，政府不宜貿然出手打房，現在也不是打房的時機，因為房市並沒有過熱。

顏炳立表示，最近媒體聳動式的報導，使房市歡樂氣氛濃厚，2016年全國移轉棟數成交24.5萬棟，2017年 26.7萬棟，價格仍往下跌，2018年27.8萬棟，價格依然往下跌，直到2019年30.275萬棟，房市緩跌4年，看到量有增回溫，的確是落底的好現象，利率低檔、銀行貸款條件寬鬆，遞延性買盤爆出，加上許多科技大廠積極在台設廠，提升就業機會，新增就業人口，只要有1％的買盤購屋需求，量都會溫和增加。

顏炳立表示，現在成交的量，皆在反映2~3年前買的預售屋，目前市場的熱度都是集中在預售市場，若預售市場現在這麼熱，表示未來2~3年完工後所統計的移轉棟數必然暴增，也符合2023在盤整完4年後，價、量應該是齊揚正式往上走，由於很多台灣企業過去在大陸賺到了錢，在30年高峰後，已不適合在中國大陸繼續投資，故造成台商資金回流東南亞及台灣，未來台灣的經濟，包括房地產，不再倚靠大陸的紅利，會走台灣自己的路。

他指出，2020年因新冠疫情影響，也過了三分之二，看到台灣房市異軍突起，依然蓬勃發展，除觀光旅遊、店面生意不佳外，反而在土地及自用市場方面有相當大的發展，價、量逐漸增溫，買氣也超越10年前，但也不意味著房價要大漲，因為目前及未來的主流仍是剛性需求。若以移轉棟數成交30萬棟為基準，未來漲個10％~20％，代表台幣升值，貨幣購買力下降，買美金的資產族群會開始有置產的觀念，若利率一直處於低檔，買屋置產的量就會出現，定存、獲利的資金將漸漸以房地產為避風港。

顏炳立指出，依我觀察，房市稍見買氣，建商就忘形，急於拉高價格獲利，逼央行出手打房，壓抑剛從谷底回升的房市，實不令人樂見，房市復甦，欲速則不達，僅是健康回溫的買氣，卻說成案案秒殺、熱銷，無不是要逼剛性觀望等待價跌的買方就範，實在不智。但是無奈建商沒策略，只見到難得的買氣，就想盡花招促銷，令人擔心買氣退去，雞犬難升天!

由於買氣漸升，房價蠢蠢欲動，存在於預售的買氣，卻令中古屋及現貨藉機開出極不合理的房價，最近常被問，可不可以買房子，價格合理不合理，我第一時間聽到賣方的開價，用專業縮短思考時間，一算就知道房價極不合理，應該是看到買氣上來，房價就要混水摸魚。

顏炳立表示，現在房市沒有真正過熱，現在也不是打房的時機，央行請銀行喝咖啡提出四點提醒，只是在示警！這個作法是正確的。因為現在問題不是在投資客炒房、而是炒紅單，「房市還沒有雞犬升天、但紅單已被炒到雞飛狗跳！」紅單應該要管一管。

上周央行邀承作房貸的銀行座談，提出四點提醒，尤其針對投資客，嚴審貸款。對此，顏炳立表示，這是正確的。針對第二戶或第三戶以上投資客，銀行大可不借錢給你，或大幅提高利率，大幅壓低貸款成數到五成、四成，這些都是銀行可以運用的工具。

顏炳立表示，不過央行此舉，只是請銀行配合辦理嚴格風險控管，顯示只是在示警，並不是真正出手打房，因為現在房市根本沒有真正過熱、頂多只是回溫，更沒熱到足以出手打房的時機。

顏炳立明確表示，他不建議政府要出手打房，現在問題是少數配合炒紅單的業者、而不是投資客大舉進場炒房。預售屋預約單或紅單，坊間只要5萬、10萬、20萬左右，就被當作金融商品一樣轉手牟利，但這些都不是真正大戶或有錢人在炒、而是出現在郊區，這些人只是想投機賺小錢，但是並不是要真正買房。

顏炳立建議，政府應該要禁止紅單轉讓，只要買預約單或紅單，建商都不能讓他中途轉手、換約、換名字以不當牟利。現在，還是有不少建商，是禁止客戶轉讓紅單賺差價的，各產業公會也在呼籲要自律，就看建商要不要配合。

顏炳立表示，事實上，房市價、量兩大指標，並沒有失控、更沒有過熱。以量來說，成交量有逐漸放大，但全台建物買賣移轉登記棟數今年如果站穩30萬棟，應才算落底，距離35萬棟、38萬棟，還差很遠嘛，整體買氣也算回溫，以剛性需求為主，但並沒有到熱到不得了的程度；至於價的表現，也算穩定、局部區域上漲，但也沒有到失控程度。

顏炳立表示，所以央行喊話、請銀行喝咖啡，只是在超前部署、未雨稠繆，都沒有失控、還打什麼房？現在還是有很多人虧錢在求售，大戶豪宅還是很多賣不出去，「你不能說虱目魚大賣，就要大家進場高價收購。」

延伸閱讀

先不急著打房！ 遏止房價「炒作」才是重點

「炒紅單」再現江湖 挑起政府打房神經

彭淮南反對打房 直言官員不能扯後腿