政府醫治房市 千萬別「斷錯症、下錯藥」

政府打房政策最怕斷錯症、下錯藥，房產稅制的改革需要全面性、公平性、合理化、簡單化。過去政府用稅制打房皆是片面化、複雜化、治標化，就會衍生稅制革新的漏洞與後遺症。

2020年房市交易持續升溫，尤其下半年在疫情威脅舒緩後，由基期較低的城市展開強勁的回升力道，政府打房與否再度成為外界關注焦點。

央行副總裁陳南光日前撰文示警房價上漲可能損害長期經濟成長，更直指採取總體審慎政策與工具是有效作法，即管控貸款成數與負債所得比上限，引發市場軒然大波。市場人士解讀，這暗示如果房市投機炒作風過盛，央行隨時可能再出招管制，不排除第四季理事會就會有所動作。

打房跟減肥一樣？ 政府切勿「斷錯症、開錯藥」！

減肥最好的方法就是保持運動與控制飲食，亂服藥只會傷身，過去打房的政策，經常是對症不對藥，甚至不對症亂下藥，政府技術官僚能想到的打房政策就是稅制與選擇性貸款限制。

筆者認同內政部次長花敬群對現階段房市仍應以「降溫、穩定」的主張，但政府必須超前部署，尋求有效預防措施。其實，央行可動用的「選擇性信用管制」效果有限，只是政府在心理層面的表態與喊話，尤其炒房現況是預售的紅單炒作與土地炒作現象，而不在成屋炒作，若央行先採第二戶限貸措施，可以說不對症又不對藥。

若央行採區域的選擇性貸款限制，對抑制這波房市漲勢效果也有限，因為全省各地開花，難道要針對鄉鎮地區下手？何況，目前製造業回流，中南部新興工業區投資狀況欣欣向榮，有助南北區域經濟發展的均衡，在基期較低的中南部房市仍屬正向發展，此時，不適合政府立即採取不對症的打房措施。

稅制打房是最愚蠢政策 難道打房只剩下加重囤房稅？

財政部部長蘇建榮表示，為防堵投機性炒作買盤影響房市發展，中長期考慮透過囤房稅因應。

筆者一再強調，加重稅制打房，跌時助跌，漲時助漲，把稅制當打房工具，是老思維政策，也是最愚蠢政策。解決多屋持有問題要從持有稅全面改革做起，片面以囤房稅無法抑制房價，更無法打擊炒房，預售屋紅單炒房根本不需要囤房，目前市場亂象不在成屋，而是預售紅單炒作與土地炒作，政府應對症下藥，無奈的是地方政府在房市熱絡之際，趁勢帶頭標售大面積精華土地，土地價格屢創新高，地方政府脫不了幫兇之責。

濫用陳舊的房屋稅基疊床架屋打房，更是無厘頭政策

日前，蘇建榮部長針對房市問題，向地方政府喊話，呼籲地方政府在房屋稅的稅率與稅基這部分，進行調整，例如調高非自住的房屋稅率；稅基部分則可重新評定，尤其是新成屋這部分，應該以合理方式評定稅基。

筆者一再強調，房產稅制的改革需要全面性、公平性、合理化、簡單化。過去房產稅制改革皆是片面化、複雜化、治標化，就會衍生稅制革新的漏洞與後遺症，例如奢侈稅產生閉鎖效應與轉嫁效應，課稅達不到預期二成；房地合一稅，跌時助跌，漲時助漲，對抑制房價效果實在有限。

政府以為上波房價向下反轉是囤房稅的效果，其實大錯特錯，2011年到2014年房市已出現嚴重價量背離，房價高漲而交易量卻萎縮，就已經注定房價要反轉，北市府在張金鶚前副市長一刀切囤房稅及新屋稅基大幅調高下，助跌了房市，問題是現在囤房稅仍在，為何房價照漲，顯見稅制打房是跌時助跌、漲時助漲，政府不可不慎。

引導產業發展重心南移，促進南北經濟發展均衡，才會縮短南北房價落差

筆者認為健全房市之道還是先健身，加速交通建設擴大都會並拉近城鄉差距，均衡南北發展，才是解決高房價的最佳良方，只要加速交通建設，擴大都會，完成台灣全島一日生活圈，進而在大都會雙向推動防災都更與只租不售的社會住宅，不但提高供給、紓解房價，同時讓年輕人雖買不起總租得起，才能消除民怨。

若政府政策能致力引導產業發展重心南移，開闢新創與高科技工業區，增加就業機會，留住城鄉人才，促進南北房價落差縮小，對台灣整體經濟發展就會有正面效益，南科台積電的產業供應鏈南移，新增數萬工作機會，帶動地方繁榮，就是一個典型成功的範例。

（李同榮）

文章來源：理財周刊

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