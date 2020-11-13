嘉義房市熱度不輸六都！ 房價6年翻一倍

嘉義市2020年不只店面夯，就連房市也相當熱，根據全國不動產企研室統計嘉義市2020年住宅大樓實價登錄交易，發現多筆獲利紀錄，包括「經國新城」、「英統五A金鑽」、「三貴晴空樹」等指標社區，獲利從150萬至380萬元不等，因嘉義房價親民、總價低，投資報酬率高，甚至出現90％幾乎翻倍的驚人獲利。

全國不動產嘉義南京加盟店店長洪嘉澤分析，嘉義房市近年確實不斷緩漲，甚至不受2014年之後房市反轉影響，房價可說是幾乎沒有跌過，6~7年來甚至翻倍成長，表現完全不輸給全台六都。

觀察嘉義市指標社區2020年實價登錄歷次交易明細，全國不動產總經理藍怡婷舉例，市區最指標的逾千戶大型社區「經國新城」就有驚人表現，屋齡約16年、樓高14樓，2020年5月6樓戶以總價800萬售出，前一手屋主在2013年以420萬元入手，轉售獲利高達380萬元，投資報酬率高達9成，每坪單價也從6.5萬元漲到12.4萬元，可說是翻了近一倍。

「英統五A金鑽」基地位國賢一街，屋齡28年、樓高15樓，全國不動產總經理藍怡婷表示，雖地段較為郊區，但在嘉義房市熱潮之下，也有亮眼獲利，2020年2月14樓戶以總價800萬元交易，對比原屋主在2017年以650萬元入手，3年獲利150萬，投報率也高達23％。

「三貴晴空樹」則是嘉義市區難得新建大樓，屋齡4年、樓高14樓，2020年實價登錄有3筆獲利紀錄，持有2~4年不等，獲利在185~210萬元之間，投資報酬率有29~32％，也相當高。

看好嘉義房市超夯，全國不動產嘉義南京加盟店也於上週新開幕，加入嘉義房市戰場，全國不動產嘉義南京加盟店店長洪嘉澤表示，嘉義市房市表現可說是自成一格，近年來幾乎沒有跌價過，就連2014年之後全台房價下修，嘉義市仍持續緩漲，尤以這2~3年漲幅最兇，至今6~7年來已經翻漲了一倍。

其中嘉義市住宅大樓產品因建蔽率、容積率法規問題，中間出現供給斷層，大樓屋齡多數約在25年以上或5年內新建，可說是兩極化，擁有良好管理的社區釋出更為稀有，因此房價翻漲更為明顯。

分析嘉義市大樓房價表現，全國不動產嘉義南京加盟店店長洪嘉澤透露，近3~5年來，嘉義市大樓已從每坪7~8萬元一路上揚，享有管理的住宅大樓每坪都要價10萬元以上，帶裝潢套房甚至飆到17~18萬元單價都有，房價不但翻倍，過去個位數單價產品也幾乎消失，房價可以說是「回不去了」。

展望未來，由於嘉義房價一直都屬於溫和上揚，屬於健康成長，加上房價基期低，都在首購族可負擔範圍，未來前景仍持續看好。

房貸負擔比一比 嘉義縣市最easy

內政部近期公布第二季全國及各縣市房價負擔能力統計成果，依統計標準房貸負擔率在30％以下才屬於合理負擔，但全國房貸負擔率34.64％超出合理範圍，不過仍有縣市的房貸負擔較低，據統計，房貸負擔最輕鬆在嘉義市，房貸負擔率僅19.53％，其次為嘉義縣21.50％。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，嘉義市家戶均所得不低，去年甚至破百萬，但房價相對親民，房價約為台北市的七分之一，故貸款購屋的壓力相對輕鬆。

房價薪資同步升，新竹市入榜房貸輕鬆區房貸負擔率計算方式，是以貸款成數七成、二十年期本利均等攤還方式，計算每月應償還之本利，並以每月應繳本利除以中位數家戶每月可支配所得，房貸負擔率小於30％表示合理負擔，超過代表負擔能力偏低。

依據內政部資料，最低的五個縣市依序為嘉義市19.53％、嘉義縣21.50％、屏東縣22.27％、基隆市22.94％、新竹市27.05％，其中新竹市近幾年因為竹科帶動，房價一路走高，卻意外擠進前五大房貸輕鬆區。

郎美囡表示，房貸負擔率較低、可合理負擔的區域，通常是房價相對低的地區，如嘉義縣市、屏東縣以及基隆市，購屋人貸款買房的壓力小，但房貸負擔率也跟該縣市的家戶所得水平有很大的關係，新竹市房價雖然因竹科連年拉升，但新竹市的家戶所得是全台前三高的縣市，故房價負擔能力也較強。

低薪高房價，買房難合理住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，買房不易為結構性問題，不僅是房價，也和所得息息相關，近年平均薪資漲幅有限的困境遲遲未能突破，以至於許多區域買房，需要花超過家庭月收入3成的金額來繳付房貸，因此提醒有意購屋的買方，仍要注意財務狀況，同時由於低價區往往銀行貸款成數不佳，下手前也最好能預先評估。

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