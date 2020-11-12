囤房稅2年將調高？ 財長：稅基調整更重要

財政部長蘇建榮針對立委詢問，財政部曾表示中長期考量調高囤房稅，「中長期」為多久，蘇建榮回應「2年內」，並強調比起房屋稅稅率，稅基調整更重要，地方政府若再不適時出手，會重新將此納入補助款考核依據。

蘇建榮今天赴立法院財政委員會備詢。對國民黨立委曾銘宗詢問，所謂中長期研議要調高囤房稅，「中長期」是多久，現在是否是打房時機、是否會要求公股調降房貸成數、稅制上還會有哪些作為，又是否贊成實施限購令或選擇性信用管制。

立委賴士葆也關切，財政部是否認為房市過熱，並要求財政部將地方政府調高房屋稅稅基的努力程度，列為統籌款或補助款的發放依據。

蘇建榮表示，從數據上看來，中南部地區房價有明顯上漲，從稅收來看，房地合一稅、土增稅這幾個月也有明顯增加；不過他重申，政府不是要打房，是希望透過政策抑制投機性炒作，讓房市穩健發展，為此，行政院也已成立跨部會小組，未來會提出方案。

所謂「中長期」考慮調高囤房稅，蘇建榮指出，中長期規劃為「2年內」，目前國稅局對紅單交易、預售屋也已展開專案查核，並與內政部配合，就其通報過來的異常案件做查核。

蘇建榮強調，房屋稅要繳多少，除稅基外，稅率調整也很重要，這塊由地方政府負責，前幾週已發函要求地方政府適時調高房屋評定現值，後續如果還是沒調，會與主計總處溝通，取得其同意，將這塊的努力程度重新納入補助款發放的考核依據之一。

蘇建榮說明，現行財劃法公式中，就有包含財政努力程度，地價稅、房屋稅、土增稅都在其中，過去也曾納入補助款發放的考核依據中，但已在2017年拿掉，當時是考量地方政府已調高一波稅基，現在考慮要重新納入。

對各部會健全房市的工具，蘇建榮認為，選擇性信用管制、限制房貸成數及限購令，為央行、金管會及內政部的權責，財政部則有稅制工具，思考政策有效性，要考量各項工具見效的快、慢，例如是否要修法、上路時程是否遞延，但不論哪種工具都要有配套。

至於限購令，蘇建榮表示，這是影響非常大的政策，房市如果一直出現投機，真的有必要的話，或許可適當考量。

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