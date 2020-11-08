先不急著打房！ 遏止房價「炒作」才是重點

最近中央主管機關對於打房時機的看法不一，主要原因在於主管機關未能在第一時間掌握第一手資訊，並且投機炒作並非全面性，僅侷限於預售及中南部地區，最近則再擴及桃竹，此可由預售好賣，新成屋卻滯銷見其梗概。

此外，台北市與新北市也沒有出現預售炒房情事，由此可見這一問題並沒有嚴重到非以「打房」為前提，作為出手遏抑投機炒作歪風不可。

房價已全面上漲，該如何善後？

─短期建立稽查機制，中長期「實價登錄2.0」儘速完成立法

其實，打不打房還不是最關鍵的癥結點，最重要的是房價已全面上漲該如何善後！因此，當前究竟是打房或僅遏抑投機歪風，何者優先就相當值得進一步深入探討。

其實，從10月31日內政部會同行政院消費者保護處、地方政府消保、地政及建管單位，同步就桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市等六個縣市，23個建案進行聯合稽查，即可充分了解當前主管機關已掌握預售炒房並非全面性之重要資訊，因此，有關此一議題目前應僅止於遏抑投機炒作即可！

臺北市預售屋契約備查機制 值得參採

─「臺北市預售屋契約備查動態季報」內容暗藏玄機

其次，這次聯合稽查為何沒有包括台北市與新北市，主要原因在於雙北市房價在2003-2014年之間早已飆漲超過一倍，很難再有炒作空間，而更值得注意的是，台北市早已部署超前預防措施，此亦可由「臺北市預售屋契約備查動態季報」稽查內容見其一斑。

有關投機炒作問題，在此之前都是中古屋熱銷在先，預售屋緊跟在後，並且歷次都是由北部領漲，這一波卻是中南部預售紅單炒作點燃火苗，再一路延燒至桃竹，由此亦不難瞭解當前政策擬定首要之務應是遏抑房價炒作而非全面性打房！

在當前資金浪潮下，除防止房價藉機調漲之外，更應嚴防擴散至全台各地，如依往昔房價漲多跌少經驗，相信一定會有不少人在當前經濟與股市仍充滿變數，又擔心幣值與通膨問題情況下，將房市當作資金避風港，導致再度出現房價該跌不跌情況，因此，如何在這次遏抑炒房歪風之後，儘速擬訂一套完備的監控機制，更是刻不容緩，亦即短期內建立完備的稽查機制，中長期則是「實價登錄2.0」儘早完成立法。

至於現階段台北市政府的超前部署，依「臺北市2020年1-3月預售屋契約備查動態季報」所載，「臺北市政府地政局自2017年3月1日起全面納管預售建案契約，以維護預售屋市場交易秩序，為保障消費者消費權益，今年針對傳統重要推案之329檔期，仍積極於3月25日、26日及27日聯合法務局、消保官及建管處至本市6處預售建案實地查核，以維護不動產交易安全。」

以上所述，如能再進一步落實實價登錄2.0，亦即預售屋與成屋交易資料同步及時登載，就可消弭資訊不透明之死角。

其次，在實價登錄2.0未完成立法之前，如能就台北市稽查內容，再進一步規定建案開賣需通報當地縣市地政局與消保單位，並且在開賣後7-15天內，即使只收到訂金，仍要將交易資訊彙整通報，如此一來，就可消除預售炒作死角，雖然此一作法未必百分之百堵漏，惟只要有違規建案被公布或經紀人遭處分，目前所出現之預售投機炒作歪風必然可以有效遏止。

建案未取得建照即違法預售或潛銷

─可依公寓大廈管理條例與公平交易法處分

國內上一次的紅單炒房歪風發生在2012-2013年間，當時最熱炒房區主要為新北市新莊與桃園市八德，新莊炒房正熱時，就有一家公司預售建案甫一公開，迅即宣布完銷，其後僅憑一個接待中心，就連續賣出該區域四、五個預售建案；八德地區則是有些建案連接待中心都還沒搭建完成，就已銷售一空。

最近則陸續傳出這兩區域部分建案新成屋房價大幅下跌情況，主要原因在於當時預售房價炒得太高，如今則是出現預售較順銷，新成屋銷售遲滯情況，其間關鍵問題即在於預售與成屋之別；因此，除台商回台投資設廠的產業園區，或政府公共投資與交通建設區域之外，現階段高價接手者，恐亦難免落入套牢陷阱！

另外，近日媒體報導有預售建案未取得建照即違法預售或潛銷，內政部隨即表示，此一行為已違反公寓大廈管理條例第58條之規定：「公寓大廈起造人或建築業者，非經領得建造執照，不得辦理銷售。」未領得建造執照即辦理銷售，最重可處20萬元罰鍰；若廣告有引導消費者誤以為該建案已取得建造執照，係違反公平交易法第21條規定，最重可處2,500萬元。

經此一宣示之後，相信所有建案都不敢再有違法行為，其因在於建商與代銷公司都不願因此上報，影響多年累積聲譽，甚至波及土建融與房貸，另一更重要原因為任何一位經紀人都不敢冒被處分吊照風險。

以上案例主要依據為公寓大廈管理條例第49條：「有下列行為之一者，由直轄市、縣(市)主管機關處新臺幣四萬元以上20萬元以下罰鍰，並得令其限期改善或履行義務；屆期不改善或不履行者，得連續處罰。」其所指即為該條文內容第八點「起造人或建築業者違反第57條或第58條規定者。」由此不難了解，主管機關只需要依據法令重新宣示一次即可，不必多費心思！

在此必須再次提醒的是，市場終究要回歸基本面，當前要務應是如何防止房價再度飆漲！

（莊孟翰）

文章來源：理財周刊

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