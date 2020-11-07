不等都更了！政策力挺「危老建案」遍地開花

由信義房屋代銷的「聯上拾玉」危老都更案，距離捷運新店七張站僅5分鐘腳程，且擁北新路商圈，臨近家樂福24小時旗艦店及百億裕隆生活城，甫開案不到50天，就熱銷9成。

十月底舉行了動土典禮，住戶代表劉女士致詞時表示，她嫁到這裡，老房子說要都更，結果從34歲一直等到今年剛好也是34年，終於等到有新房子可住，內心真是高興。

危老讓老舊房子有一線生機

她同時指著周遭低矮的5樓公寓說，這附近的老房子也都在談都更，但還沒談成功，她很感謝政府推動的「危老都更」，讓原本卡在不同意戶的老房子有了更新的「一線生機」。

另一位李姓小姐則談到，「我們是盼到新房子可住，但我公公卻沒等到！」語氣中透著些許的遺憾。

這兩位住戶的心聲，應該也是很多參與都更案的住戶「代表」心聲之二，對他們來說，房子老舊，有安全上的疑慮，其次，在高樓林立的都會區，誰不想住在安全係數較高的高樓大廈內，再者，新房子就是比老房子好，各種設施及科技配備好。

信義代銷副總呂信銓指出，台灣位於地震帶上，老舊建物耐震、抗震力普遍不足，更缺乏消防安全設施，因此都更危老重建是政府當務之急，「聯上拾玉」以危老都更模式，與建商合建，最大考量地震0.32G（六級烈震），可有效加強安全性。

只是，誰能保證你家的老舊房子「都更」順暢？「聯上拾玉」基地上的舊建築為北新公寓，原先由住戶自行成立更新委員會，以不記名投票方式，從四家建商中選出聯上建築。

都更喬不攏 改走危老

聯上建築總經理李志明表示，北新公寓原住戶更新委員會共有A、B兩社區進行都更整合，但一談就是2、30年，聯上接手後，也談了幾年，A社區的住戶全部同意，B社區中有少數不同意，一直喬，就是談不攏。

他談到，A社區基地面積287坪，B社區也有200多坪，若能整合成500坪的基地，一起蓋大樓，整個社區會更漂亮，地下停車空間的規劃會更好，但是…他哎了一聲說，「車子要開了，沒辦法等了！」

他說，當初跟住戶談都更，就承諾沒有特殊條件，也就是沒有私下「暗盤」，不會有人拿比較多，否則，聯上建築要給整個社區一億多元的賠償費，那公司就沒利潤，等同做白工。

但是，有人就是要更好的條件，一直卡在那邊，後來政府推危老都更，結果，A社區住戶都大力主張，「不要再等了，我們想住新房子」，因此，就單獨切出來，改送危老案。

參與動土典禮的新北市政府都市更新處副處長謝登武談到，政府推動危老都更，就是要解決一些基地過大，都更戶過多，但卻有少部份不同意戶卡住整個都更案的問題，如果一個大基地中，有人不同意，但有大多數都更戶同意，且能完整切出成另一個「100％同意」的基地，就能申請危老都更，政府會加快審查速度。

李志明也表示，「聯上拾玉」從民國108年6月改送危老案件審議，一兩個月就獲得核准，住戶一聽說「過關了」，無不興奮。

而聯上接著進行後續的興建規劃及建照申請等相關程序，一直到今（109）年10月底動土，等三年的興建工程一完成，住戶們就可以搬新家了。

危老案遍地開花

跟聯上拾玉都更戶同樣幸運的危老案還有不少，根據住展雜誌統計，截至今年10月25日，北台灣危老建案推案共有38個，比去年的11個暴增，而推案量高達約447.6億元，較去年全年大幅成長約370％，遠遠超乎預期。

住展雜誌研發長何世昌表示，《危老重建條例》從106年公告實施以來，因為政府積極作多，容積獎勵給得大方且條件寬鬆，以及免經都審程序等優勢，使危老重建成為炙手可熱的開發途徑之一，甚至有的都更案轉作危老，使危老案在全台遍地開花。

此外，根據內政部營建署的統計，危老條例自上路累計至今年9月底，共受理1491件，核准的案件有999件，而今年前9個月的申請案件就高達985件，全年有機會突破1200件。

不過，申請案件最多的仍以人口居多的六都為主，且集中在雙北市及台中市，其中，台北市今年申請案件為556件，新北市298件，而台中市為276件。

顯見，政府在為危老開了通關快車後，都更民眾轉投危老都更懷抱，因為參與的都更戶都想舊屋翻新，除了有新房子可住外，藉由翻新讓房價「鍍金」，身價可以翻好幾倍。

（顏瓊真）

文章來源：理財周刊

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