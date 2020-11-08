陸中小房企上半年好苦！ 逾200家破產清算

2020年房地產行業中的中小房企受關注度提升。根據大陸人民法院網公佈資料，今年上半年發佈破產文書或進入破產清算程式的房企有200多家，三四線城市中小型開發商占比較高，日子顯得頗為艱難。專家指出中小房企當前面臨困境的原因有三點，包含品牌影響力小，號召力不強，直接導致銷售力不足；運營能力低，效率不高以及缺錢。

據《21世紀經濟報導》以A股第3季營業收入600億元（人民幣，下同）以下的中小型房企79家作為分析樣本，從第3季營業收入來看，有41家房企營業收入與去年同期呈現業績下滑，而這一數據在2019年僅有32家其中業績下滑超過30％的房企有17家，一定程度上反映了市場因素對房企業績的影響，有的小房企甚至面臨多年來的虧損高峰。

另從企業來看，泰禾集團前3季虧損19億元，是樣本企業中虧損最大的房企，年減幅高達185.9％。

也有一家百億級房企的員工透露，其所在的企業去年下半年以來融資比較緊張，就沒有再拿地。而疫情發生後，銷售受到較大影響，但目前還能勉強生存。觀察上海集結不少百億銷售規模的小房企，正在規模擴張與行業調控中動盪前行：有的半年更換一波職業經理人，不斷試錯；有的積極尋求與其他房企的項目合作機會。

（旺報 吳泓勳）

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