桃市府提醒 二次施工就是違建！

桃園市遭點名為6大炒房縣市之一，配合中央查房，市府地政局和消保官組聯合稽查小組，發現業者取巧，定型化契約內容不符合規定者以交屋期限、房地標示及停車位規格3項最多，地政局提醒消費者「二次施工就是違建！」尾款至少要保留5％以上，才能保障自己。

陽台外推廚房外移違法

地政局地價科長林鼎鈞指出，「脫北者」移居桃園成風潮，桃園近來移入人口逾20萬，不少年輕人選擇買預售屋，加上低利和後疫情熱錢湧入，促成熱區房價推升、建案增加，光是今年1月至10月，就已核發建照1373件，相較去年同期增加78件，以中壢區230件居冠，8月建物交易棟數更比去年同期大增逾4成。

市府鎖定機捷A7站、中路特區、青埔等開發區稽查，目前並未發現建商在未取得建照銷售，也未查獲「紅單」情況，但有一建案尚未取得建照，卻已有銷售據點，廣告高掛「早鳥優惠、搶先預約」，雖未查獲銷售情形，仍列冊追蹤。

另也發現部分業者未載明交屋保留款、停車位未註明高度、水電瓦斯管線費用分擔方式等缺失，都限期改善。

地政局也提醒部分建商會在契約書中違法夾帶「二次施工同意書」，最常見陽台外推、廚房外移、人車分道上加蓋空間變空中花園，都成違建，不論消費者購買時是否知情，建管單位獲報後都會立即拆除，呼籲民眾眼睛睜亮。

交屋保留5％尾款自保

「交屋保留款5％是最低下限！」地政局強調，預售屋最怕不符期待，保留5％以上尾款可逼迫建商面對問題，但常見業者以「個別磋商條款」規避，像是青埔就有一建商，房價逾1500萬，尾款至少要75萬，卻僅保留5萬不收、甚至沒有，等同「不平等條約」，直言5％是「下限再下下限」，消費者不要被話術蒙騙，應嚴正拒絕，建商若拒不改正最高可處50萬元罰鍰，並得連續處罰，呼籲購屋前應詳閱契約內容。

（中國時報 蔡依珍）

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