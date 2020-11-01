買預售屋留意5項常見缺失 把握3原則不吃虧

近期全台房市買氣升溫，甚至還傳出有民眾為了搶買預售屋徹夜排隊的消息；但，在買預售屋前，因房屋尚未完工，民眾無法見其實體，所以購買前的契約簽訂，就顯得格外重要。

內政部對此提醒，預售屋契約中常見缺失有「通知交屋期限」、「房地標示及停車位規格」、「驗收」、「保固期限及範圍」及「房地面積誤差及其價款找補」等5大項，若建商提供的契約違反規定，民眾可要求改正，或向主管機關檢舉，以保障自身權益。

簽約前 購屋人得先注意這些項目

第一，「通知交屋期限」為常見的契約缺失，內政部表示，過去查核時，曾發現有業者將契約中「交屋前」的修繕義務，變更為「交屋後」的保固責任；或是遲延交屋利息為日息萬分之2，不符合內政部定型化契約規定的萬分之5，以此減輕自身交屋及違約責任。

其次，「房地標示及停車位規格」方面，依內政部定型化契約規定，應列明停車位長、寬、高、含車道及其他必要空間面積。但有業者提供的契約，未列明「停車位高度」，也未列明「停車空間面積占共有部分總面積之比例」，容易引發相關紛爭。

第三，「驗收」也是常見契約缺失，內政部指出，自來水、電力管線費及瓦斯內管等相關費用，應由賣方負擔，且交屋保留款應為總價5%。但常在查核時發現，有業者將瓦斯內管等管線費用轉嫁由消費者負擔，或將總價5%的交屋保留款，降低額度為5萬元。

第四，在「保固定期及範圍」方面，內政部指出，房屋保固期限應從交屋日起算，結構部分保固15年，除非可證明損壞歸責於買方或不可抗力因素外，賣方均應負責。但查核時卻發現，有業者擅自減列結構保固之項目及縮減保固期限，或將保固期限之起算日提前至「取得使用執照日」，並限縮於「可歸責於賣方」。

第五，在「房地面積誤差及其價款找補」部分，依規定，土地面積、主建物或房屋登記總面積如有誤差，其不足部分賣方均應全部找補，超過部分，買方只找補2%為限；誤差若超過3%，不論是超過或不足，買方均得解除契約。但查核時發現，業者將「土地」及「停車位」面積誤差，列為不予找補，或限制須於面積「不足」3%，消費者始得解約。

內政部提醒，若買房民眾與建商簽訂契約條款，違反內政部公告的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，民眾可以依消費者保護法第17條規定，主張無效。同時，建議民眾應拒絕建商以「個別磋商條款」規避契約責任，訂定對消費者不利的條文，以維護自身權益。

另外，簽訂預售屋買賣契約時，一定要詳閱契約內容，且採用內政部版契約，若發現不動產業者提供的內容違反規定，可要求修改契約條款；同時也可將違規契約送請預售屋建案所在地直轄市、縣市政府查處。

買預售屋 建商聲譽、白紙黑字、履保機制很重要

對於購買預售屋一事，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，民眾若有心儀的預售屋物件時，可先去打聽該建商的風評，因為好的建商，蓋房時會用好建材、不偷料，並確保一定的施工品質，而建商的財務體系是否健全，也是考量重點之一。

再者，無論預售屋或一般房屋買賣契約，都須載明土地座落地段、地號、持分比、棟號、樓層、戶號及坪數等資訊，建商還需將建造平面圖附在契約裡。有時銷售人員可能會口頭承諾，給予購買民眾「特別優惠」，像是贈送家具、家電、無條件修改格局等，這些承諾一定要白紙黑紙在契約中載明。

最後，則是留意「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，尤其注意規範履約保證相關條文，目的是確保買賣房屋款項能順利繳納，甚至在若建案無法交屋時，可以此保全自身權益。

另外，無論使用何種履約保證方式，記得向建商索取價金信託或連帶保證的書面影本，且附在買賣契約書後面，未來發生糾紛時，才能有所依據。

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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