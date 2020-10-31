瀕危老屋遍全台 重建應重視五大建築面向

根據內政部不動產資訊平台統計，2020全台灣住宅平均屋齡30年以上建築物數量已逐日龐大，不安全建築遍布全台，又台灣經常發生大、小地震，每當手機響起地震通知時，總是引起大家的恐慌與害怕。戴雲發再次呼籲，老舊房屋普遍存在抗災、抗震能力不足，更缺乏消防安全設施，且高齡化社會來臨，當地震來襲一旦引發火災，生命財產將面臨相當大的威脅，不可預期的強大天災更可能造成一夕之間拖垮國家命脈的關鍵。

以居住生活品質為例，隨著社會高齡化，居住在老舊公寓的年長者對於電梯需求不斷增加，當老舊公寓已經帶給年長者生活上的困擾時，顯然已非單一個案的議題，綜觀我國建築物高齡化的問題，甚至可能比人口老化更嚴重。「建築結構安全，預防勝於治療！」最好的預防，便是能在建造時就蓋出結構安全的建築物，在建造時就發揮其安全的價值！

最急須房屋健檢的五大類危險建築：

一、土壤液化嚴重地區建築：

地表下二十公尺內之砂質土壤結合高地下水位時，遇到一定強度的地震搖晃，使砂質土壤失去承載建築物重量的力量，即造成建築物下陷或傾斜。

二、海砂屋建築：

在建造過程不慎在混擬土中摻入海邊未經處理乾淨之海砂，而非正常使用之河砂，沙中氯離子含量過高易導致鋼筋生鏽，造成鋼筋體積膨脹、混凝土保護層剝落，嚴重者房子會有崩塌的危險。

三、順向坡地區建築：

順向坡只要水土保持不良，若有大雨沖刷，就易順著坡地地形向下滑落，形成土石流。除了要注意本身建築之結構安全外，更應察看基地四周的擋土牆、路面是否龜裂傾斜，這些周遭環境的問題，都有可能直接影響房屋安全。

四、921、331或206地震損害較嚴重的建築。

五、921地震前設計興建之平面配置設計較為不佳的建築：

房屋結構具平面不規則性，在地震來襲時，各層樓震動所導致樓層側向力，會與平常靜止狀況有明顯的差異，房屋轉角處形成集中應力造成破壞。

危老都更重建後的新建築，不僅僅需要有好的耐震根本，如今，世界各地面臨疫情威脅，社會大眾逐漸重視健康安全的居住環境，居家內部的生活空間，更是與人們息息相關，因此，一棟能讓住戶安心、放心又耐久的建築，必須在「五大面向」都應重視。

1.建築造型外觀與環境品質：

一棟好建築的外觀應包含建築外觀是否對稱、外牆建材材質、風格與色調、日後維護之便利性等，在這類基礎建構下，後續再發展其他多樣化造型表現，將能使該建築創造更豐富的外觀表情。

2.兼具機能與美學的室內生活空間：

以人為本的空間設計，實用機能與美感並立，強調陽光和空氣共存，在生活空間講究細節符合人體工學，設計0-99歲都可以在此永久生活的舒適空間。

3.百年結構安全品質：

建築內部的鋼筋韌性及支撐力，與混凝土施工品質的好壞，二者攸關整體結構安全的成敗，間接導致建築結構是否防裂、防漏水壁癌等。採用百年耐久且精緻細膩的施工工法，例如：Alfa Safe柱中柱，由一根沒有中斷的鋼筋彎折而成，柱中柱的內柱是圓形穩定的形狀，就好像奧運舉重選手束腰帶的概念，束完腰帶後能夠舉起更多的重量，抗震韌性提升近一倍。另外，在房屋安全上，裝飾裝修設備品質、輕量化建築趨勢及採用建築抗震工法亦不容忽視。

4.設備機電及物業管理與時俱進：

隨著科技日新月異，社會在互聯網與智慧化產品的高速發展下，物業管理也與時俱進邁入智能化發展，提升更高的管理效率與提供更先進的客戶服務。設備機電與物業管理應順應社會時勢做萬全準備，方能提供給居住者舒適、便利且永久的居住環境。

5.健康無毒的安心環境：

近年來綠建築設計概念，如節能、淨水等系統，及注重健康空氣品質，如防霉、塵蟎、PM 2.5，室內隔音、綠建材要求等等日趨重要。節能環保的目的是能住得更舒適，營造健康居住環境，不能僅求美觀，同時也要注意建築的耐用性與易維護性。

戴雲發提醒，推行危老都更改建並非只是拆除老舊房屋重建而已，更應注重新建築的結構規劃設計及施工品質兩大要點，建築安全應該是每棟建築的「基本配備」，而不是「選配」，才能有效、實質地符合都更危老之重建目的，再加上好建築該具備的元素，為自己及家人換一棟安全、耐久又耐震的好宅，更不用時時刻刻擔心面對地震災害帶來的恐慌。

（戴雲發）

文章來源：理財周刊

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀



張峰榮：危老重建增值 透天老宅炙手可熱

搶危老宅！近1年中山區億元老宅交投40億